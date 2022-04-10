Війна росії з Україною. Сторони втретє обмінялись полоненими, до Києва приїхав британський премʼєр Борис Джонсон, а росія продовжує обстрілювати міста і вбивати людей. День 46: онлайн «Бабеля»

Девʼятого квітня між Україною та росією відбувся третій обмін полоненими: із російського полону звільнили 26 українців. До Києва з неанонсованим візитом прибув премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і заявив, що передасть Україні 120 одиниць бронетехніки та нові протикорабельні ракетні комплекси. Тим часом росія обстріляла ракетами Харків, реактивною артилерією Миколаївську область, а у звільнених від російської окупації селах Ягідне та Лукашівка на Чернігівщині рятувальники знаходять тіла розстріляних місцевих мешканців. Про головні події 46-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 9 квітня — тут).