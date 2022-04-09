Війна росії з Україною. Від ракети окупантів на вокзалі у Краматорську загинули понад 50 людей, чиновники ЄС приїхали до Києва, а з Маріуполя продовжують вивозити людей до рф. День 45: онлайн «Бабеля»

Російські військові обстріляли «Точкою-У» вокзал у місті Краматорськ Донецької області — саме тоді, коли там проходила евакуація мешканців регіону. Загинули щонайменше 52 людини, зокрема 5 дітей, понад 100 людей отримали поранення. До Києва прибули президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Вони відвідали Бучу, яку розтрощили російські окупанти, а глава Єврокомісії передала Україні анкету для вступу в ЄС — президент Володимир Зеленський запевнив, що документ заповнять протягом тижня. Паралельно із Маріуполя продовжують вивозити людей — за добу 8 квітня виїхали ще 5 158. Про головні події 45-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 8 квітня — тут).