Війна росії з Україною. У Бородянці з-під завалів дістають десятки загиблих, рф викинули з Ради ООН з прав людини, окупанти примусово вивозять дітей із Маріуполя. День 44: онлайн «Бабеля»

У Бородянці (Київська область) рятувальні служби дістали з-під завалів житлових будинків тіла перших 26 загиблих. Місто чи не найбільше на Київщині постраждало від авіаційних і артилерійських ударів російської армії. Також у четвер Рада ООН з прав людини проголосувала за призупинення членства росії, реагуючи на звірства її армії в Україні. У відповідь росія оголосила, що виходить зі складу Ради. Крім того, у Маріуполі російські військові продовжують примусову евакуацію дітей — уже понад 100 дітей вони вивезли з Маріуполя в окупований Донецьк і в напрямку Таганрогу. Про головні події 44-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 7 квітня — тут).