Війна росії з Україною. У Гостомелі 400 людей зникли безвісти, ЗСУ звільнили три села на Херсонщині, а світ продовжує дипломатичну ізоляцію рф. День 43: онлайн «Бабеля»

Українська армія звільнила Добрянку, Нововознесенське і Трудолюбівку в Херсонській області. Ці населені пункти були на найнебезпечнішому південному напрямку від Кривого Рогу. У Гостомелі під час окупації зникли безвісти понад 400 людей, імовірно, більшість із них убиті. Канада, Велика Британія та США посилили санкції проти росії, а Греція і Люксембург услід за іншими європейськими країнами вислали російських дипломатів. Про головні події 43-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 6 квітня — тут).