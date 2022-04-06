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Війна росії з Україною. У Гостомелі 400 людей зникли безвісти, ЗСУ звільнили три села на Херсонщині, а світ продовжує дипломатичну ізоляцію рф. День 43: онлайн «Бабеля»

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Війна росії з Україною. У Гостомелі 400 людей зникли безвісти, ЗСУ звільнили три села на Херсонщині, а світ продовжує дипломатичну ізоляцію рф. День 43: онлайн «Бабеля»

Погруддя Тараса Шевченка в місті Бородянка, на задньому плані обстріляна будівля, зруйнована під час російської окупації міста.

Getty Images / «Бабель»

Українська армія звільнила Добрянку, Нововознесенське і Трудолюбівку в Херсонській області. Ці населені пункти були на найнебезпечнішому південному напрямку від Кривого Рогу. У Гостомелі під час окупації зникли безвісти понад 400 людей, імовірно, більшість із них убиті. Канада, Велика Британія та США посилили санкції проти росії, а Греція і Люксембург услід за іншими європейськими країнами вислали російських дипломатів. Про головні події 43-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 6 квітня — тут).