Війна росії з Україною. Київщина повністю звільнена, у Бучі знаходять тіла розстріляних цивільних, загинув фотограф Макс Левін, а на Луганщині успішно застосували британські Starstreak. День 39: онлайн «Бабеля»

Збройні сили України звільнили всю Київську область, а правоохоронці почали зачищати міста. У Бучі знайшли розстріляних росіянами цивільних. Окупанти завдали ракетних ударів по Миргороду, Кривому Рогу і Кременчуцькому нафтопереробному заводу, а також розігнали мітингувальників в Енергодарі. На Київщині загинув фотограф і журналіст Макс Левін, а на Луганщині британською ракетною системою Starstreak збили ворожий гелікоптер Мі-28Н. Про головні події 39-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 2 квітня — тут).