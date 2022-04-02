Загинув український фотожурналіст Макс Левін

У районі села Гута Межигірська на Київщині 1 квітня правоохоронці знайшли тіло українського фотографа і документаліста Макса Левіна.

Про це повідомило видання LB.ua, де він працював.

Смерть Левіна підтвердив й Офіс генерального прокурора. За попередньою інформацією беззбройного Максима Левіна окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

Максим у супроводі військовослужбовця Олексія Чернишова поїхали в Гуту Межигірську 13 березня, щоб документувати наслідки війни росії проти України. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. Відтоді звʼязку із обома чоловіками не було.

Пізніше в цьому районі розпочались інтенсивні бойові дії. Де перебуває Олексій Чернишов — наразі досі невідомо.

Макс Левін був фотокореспондентом, документальним фотографом та оператором багатьох українських і міжнародних видань.