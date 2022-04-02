Тексти

Війна росії з Україною. ЗСУ звільняють Київщину, але мер столиці поки не радить повертатися, окупанти обстріляли Одещину та намагаються повністю захопити Маріуполь. День 38: онлайн «Бабеля»

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Війна росії з Україною. ЗСУ звільняють Київщину, але мер столиці поки не радить повертатися, окупанти обстріляли Одещину та намагаються повністю захопити Маріуполь. День 38: онлайн «Бабеля»

Український солдат фотографує російський танк на околиці Києва, 1 квітня 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

Збройні сили України звільнили 15 сіл у Київській області та відсунули окупантів ще далі від Києва, однак мер столиці Віталій Кличко закликав киян, які тимчасово виїхали, поки не повертатися додому. Тим часом росіяни ввечері 1 квітня випустили три ракети з комплексу «Іскандер» по Одещині. Вони намагалися поціліти в обʼєкти критичної інфраструктури, але їм це не вдалось. Також окупанти намагаються встановити повний контроль над зруйнованим Маріуполем. Про головні події 38-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 1 квітня — тут).