Війна росії з Україною. ЗСУ звільняють Київщину, але мер столиці поки не радить повертатися, окупанти обстріляли Одещину та намагаються повністю захопити Маріуполь. День 38: онлайн «Бабеля»

Збройні сили України звільнили 15 сіл у Київській області та відсунули окупантів ще далі від Києва, однак мер столиці Віталій Кличко закликав киян, які тимчасово виїхали, поки не повертатися додому. Тим часом росіяни ввечері 1 квітня випустили три ракети з комплексу «Іскандер» по Одещині. Вони намагалися поціліти в обʼєкти критичної інфраструктури, але їм це не вдалось. Також окупанти намагаються встановити повний контроль над зруйнованим Маріуполем. Про головні події 38-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 1 квітня — тут).