Війна росії з Україною. ЗСУ звільняють села на Херсонщині та Київщині, окупанти відійшли від ЧАЕС, а рф перекидає війська на Донбас. День 37: онлайн «Бабеля»

Збройні сили України за добу 31 березня встановили контроль над селами Орлове, Заградівка, Кочубеївка Херсонської області, а також звільнили від окупантів село Вишеград на Київщині. Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що армія рф перекидає війська на напрямок Донбасу: інтенсивність обстрілів зростатиме з кожним днем, тому мешканців області просять евакуюватись. Тим часом російські окупанти покинули територію Чорнобильської АЕС, але забрали із собою у полон нацгвардійців, яких захопили в перші дні війни. Про головні події 37-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 31 березня — тут).