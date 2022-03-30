Війна росії з Україною. Окупанти обстрілюють Київ і Чернігів, попри «відвід» військ, і продовжують знищувати нафтобази, ЗСУ витісняють росіян на Харківщині. День 36: онлайн «Бабеля»

Уночі 30 березня, незважаючи на заявлений росією відвід військ від Києва та Чернігова, міста знову обстрілювали ракетами. Постраждали Чернігів і Ніжин, над Києвом збили кілька ракет. Також росіяни обстріляли Дніпро з авіації. Дві ракети влучили в нафтобазу, повну палива. На Харківщині ЗСУ виганяють війська рф, до того ж українські сили збили російський винищувач — активність авіації над областю різко зменшилася. Про головні події 36-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 30 березня — тут).