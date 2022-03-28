Війна росії з Україною. Захисники Маріуполя відмовилися залишити місто, ЗСУ звільняють захоплені села в Харківській та Запорізькій областях, а росія обстрілює Волинь. День 33: онлайн «Бабеля»

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю російським журналістам заявив, що пропонував захисникам Маріуполя залишити місто через украй складну ситуацію, однак ті відмовились. Збройні сили України продовжують звільняти території від російських окупантів, зокрема вже повернули під свій контроль села Гусарівку та Вільхівку Харківської області й Полтавку і Малинівку Запорізької. Увечері 27 березня російська армія вдарила ракетами по нафтобазі у Волинській області. Про головні події 33-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 27 березня — тут).