ЗСУ звільнили від окупантів село Гусарівка

Волонтер Роман Донік повідомляє, що Збройні сили України знищили два російські батальйони, які тримали в окупації село Гусарівка Харківської області. Населений пункт звільнено.

«Гусарівка була окупована силами двох батальйонно-тактичних груп російських окупантів за підтримки підрозділів російського спецназу. Окупанти вибиті. Близько 60 одиниці техніки знищено. Втрати особового складу уточнюються, але рахунок за сотню», — написав волонтер.

Генеральний штаб ЗСУ також повідомив, що військові і територіальна оборона продовжують громити окупантів у Харківській області, опублікувавши такі ж самі фото, як і Донік.

27 березня повідомлялося про звільнення сіл Полтавка та Малинівка, які розташовані на схід від міста Гуляйполе. До цього, 26 березня, українські військові звільнили під Харковом село Вільхівка. Також звільнено місто Тростянець.