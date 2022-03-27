У Запорізькій області бійці тероборони звільнили від російських окупантів два села

У результаті успішної наступальної операції сили териториальної оборони звільнили села Полтавка та Малинівка, які розташовані на схід від міста Гуляйполе.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

За інформацією Запорізької окремої бригади тероборони, бійці знешкодили понад 80 окупантів, кілька одиниць бронетехніки, захопили документи та зброю мотострілецького підрозділу армії рф.

26 березня Сили оборони України звільнили від російських окупантів місто Тростянець Сумської області. Також українська армія перейшла у контрнаступ на Харківщині.