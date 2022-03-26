ЗСУ звільнили від російських окупантів Тростянець

Сили оборони України звільнили від російських окупантів місто Тростянець Сумської області.

Про це повідомила 93 окрема механізована бригада ЗСУ і керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Сьогодні силами 93 бригади Холодний Яр, за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ», — йдеться у повідомленні.

Бійцям вдалося здолати Кантемирівську танкову дивізію рф. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96 окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець. Зазнавши низки невдач, російська армія покинула Тростянець, лишивши озброєння, техніку та боєприпаси.