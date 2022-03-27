Зеленський пропонував захисникам Маріуполя залишити місто

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував захисникам Маріуполя залишити місто через вкрай складну ситуація. Він пояснив, що говорив з військовими, які перебувають у місті, і надавав їм вибір.

Про це він розповів у інтерв’ю російським журналістам («Медуза», «Дождь», «Коммерсант»).

«Я розумію, як це виглядає для військового. Вони сказали, що… Але я дав їм право вибору. Вони сказали: «Ми не можемо [залишити місто]. Тут поранені люди. Ми не покинемо поранених». Мало того, вони сказали: «Ми не кинемо вбитих». Щоб ви зрозуміли: у місті лежать трупи на дорогах, на тротуарах. Просто валяються трупи — їх ніхто не прибирає — російських солдатів та громадян України», — сказав президент.

Він заявив, що місто під контролем українських військових, але вони разом із цивільними в оточенні. росія не дає гуманітарні коридори і натомість вивозить людей на окуповані території. Їх, за словами президента, тримають як «душі для обмінного фонду».