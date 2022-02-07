Міністр освіти Сергій Шкарлет не визнав вибори президента Могилянки. Вже п’яті за два роки! Студенти вийшли на акцію протесту. Здається, це спрацювало. Тепер студенти вимагають відставки міністра

1

У четвер, 3 лютого, о 23:16 у Telegram-каналі, присвяченому виборам президента Києво-Могилянської академії, зʼявилось фото кількох плакатів. З гаслами «КМАрафон з відставки Шкарлета», «На*** мені система, що працює проти мене», «Батько наш Бандера, Україна — мати, ми за Могилянку будем страйкувати!» активісти з-поміж студентів і працівників вишу готувались до мітингу під стінами Кабміну. Мітинг призначили на девʼяту ранку пʼятниці, його причина ― відмова Міністерства освіти і науки визнати результати виборів президента університету.

У МОН відмову пояснили інцидентом під час голосування. Тоді невідомі викрали одну з двох виборчих скриньок, в іншу налили зеленки. Хто це зробив, невідомо. Однак через 50 хвилин після інциденту вкрадену скриньку знайшли, пломби на ній були неушкоджені, а кількість бюлетенів збіглася з зареєстрованою. Виборча комісія одноголосно визнала вибори дійсними — переміг Сергій Квіт, який вже очолював виш у 2007—2014 роках. Кандидатка Олександра Гуменна привітала його з перемогою.

Реакція від МОН надійшла лише через кілька днів: міністерство призначило нові вибори. При цьому за законом «Про вищу освіту», якщо в університеті визнають результат виборів, держава не має права втручатися. Це посягання на автономію обурило студентів найбільше, запевняють співрозмовники «Бабеля» з-поміж активістів.

Через пʼять хвилин після згаданого допису в Telegram-каналі на сайті МОН зʼявилось повідомлення про скасування наказу про нові вибори. Це планів протестувальників не змінило: у пʼятницю вони таки вийшли під будівлю Кабміну. Втім, швидше за все, повідомлення МОН нарешті закінчило епопею з вибором нового керівника вишу. Визначитися з новим президентом у Києво-Могилянській академії намагаються вже два роки, ці вибори були пʼятими.

2

Спершу обрати керівника вишу заважала пандемія ковіду. За тодішніми державними вимогами, кандидат вважається переможцем, якщо за нього проголосували понад 50% від усіх, хто має право голосу. Через коронавірус чимало викладачів та студентів у день голосування до вишу не приїздили: навчання в Могилянці від початку пандемії загалом дистанційне. А процедура голосування онлайн чи поштою ― не передбачена, тож показника 50% + 1 голос жодному з кандидатів досягти не вдалося. Так завершились перші дві кампанії.

У 2021 році МОН врахував нові умови: тепер кандидат перемагає, якщо у другому турі набирає понад половину голосів тих, хто прийшов на дільницю. І тут проявилась інша проблема — люди, які голосують проти всіх. Їх було то 50, то 25 ― відчутна частка, коли загалом голосів близько 500. «У результаті один кандидат отримував, наприклад, 47% голосів, інший — 48%. Переможця немає — знов ідемо на вибори», ― каже викладач факультету правничих наук Сергій Петухов.

Кожні вибори у виші проходили демократично: їх активно висвітлювали університетські медіа, кандидати представляли програми й проводили кількагодинні дебати, давали довжелезні інтервʼю студентам. Зʼявився навіть сайт «Могилянська мрія», де намагались визначити, у якому напрямку розвиватись університету. У спільноті без цензури проговорювали всі проблеми. І це не сприяло її єдності.

3

Університет «Києво-Могилянська академія» зʼявився 19 вересня 1991 року з нуля: базою для нього не став жоден радянський виш. Могилянка вважає себе правонаступницею однойменного найстарішого українського закладу вищої освіти, активного з 1615 по 1817 роки. Один із предметів, який студенти вивчають одразу після вступу ― історія Києво-Могилянської академії, серед університетських традицій ― щорічне миття памʼятника Григорію Сковороді, філософу, який навчався в академії у 1734—1780 роках.

Ініціатором відновлення закладу і його першим президентом став філолог Вʼячеслав Брюховецький. До 1991-го він жив і викладав у Сполучених Штатах, відтак виш було створено за лекалами північноамериканських університетів. Уже в 1990-х чимало предметів викладали англійською, до вишу приїжджали іноземні викладачі. Навчальний рік ділився не на семестри, а на триместри, студенти частину предметів могли обирати самостійно ― наприклад, студент кафедри фізики міг прослухати пакет предметів з економіки й отримати сертифікат про це. Виш декларував нульову толерантність до корупції, а вступ відбувався шляхом не іспитів, а тестування, результати якого в день складання перевіряв компʼютер.