Министр образования Сергей Шкарлет не признал выборы президента Могилянки. Уже пятые за два года! Студенты вышли на акцию протеста. Кажется, это сработало. Теперь студенты требуют отставки министра

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В четверг, 3 февраля, в 23:16 в Telegram-канале, посвященном выборам президента Киево-Могилянской академии, появилось фото нескольких плакатов. С лозунгами «КМАрафон по отставке Шкарлета», «На*** мне работающая против меня система», «Отец наш Бандера, Украина – мать, мы за Могилянку будем бастовать!» активисты из числа студентов и работников вуза готовились к митингу под стенами Кабмина. Митинг был назначен на 9 утра пятницы, его причина — отказ Министерства образования и науки признать результаты выборов президента университета.

В МОН отказ объяснили инцидентом во время голосования. Тогда неизвестные похитили один из двух избирательных боксов, в другой налили зеленки. Кто это сделал, неизвестно. Однако через 50 минут после инцидента украденный ящик был найден, пломбы на нем были невредимы, а количество бюллетеней совпало с зарегистрированным. Избирательная комиссия единогласно признала выборы действительными — победил Сергей Квит, уже возглавлявший вуз в 2007—2014 годах. Кандидатка Александра Гуменная поздравила его с победой.

Реакция от МОН поступила лишь спустя несколько дней: министерство назначило новые выборы. При этом по закону «О высшем образовании», если в университете признают результат выборов, государство не имеет права вмешиваться. Это посягательство на автономию возмутило студентов больше всего, уверяют собеседники «Бабеля» среди активистов.

Через пять минут после упомянутой публикации в Telegram-канале на сайте МОН появилось сообщение об отмене приказа о новых выборах. Это планов протестующих не изменило: в пятницу они вышли под здание Кабмина. Впрочем, скорее всего, сообщение МОН наконец-то закончило эпопею с выбором нового руководителя вуза. Определиться с новым президентом в Киево-Могилянской академии пытаются уже два года, эти выборы были пятыми.

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Сначала избрать руководителя вуза мешала пандемия коронавируса. Согласно действовавшим тогда государственным требованиям кандидат считается победителем, если за него проголосовали более 50% от всех, кто имеет право голоса. Из-за коронавируса многие преподаватели и студенты в день голосования в вуз не приезжали: обучение в Могилянке с начала пандемии в основном дистанционное. А процедура голосования онлайн или почтой не предусмотрена, так что показателя в 50% + 1 голос ни одному из кандидатов достичь не удалось. Этим завершились первые две кампании.

В 2021 году МОН учел новые условия: теперь кандидат побеждает, если во втором туре набирает более половины голосов пришедших на участок. И здесь проявилась другая проблема — люди, которые голосуют против всех. Их было то 50, то 25 — ощутимая часть, когда всего голосов около 500. «В результате один кандидат получал, например, 47% голосов, другой — 48%. Победителя нет — снова идем на выборы», — говорит преподаватель факультета юридических наук Сергей Петухов.

Каждые выборы в вузе проходили демократически: их активно освещали университетские медиа, кандидаты представляли программы и проводили многочасовые дебаты, давали длинные интервью студентам. Появился даже сайт «Могилянская мечта», где пытались определить, в каком направлении развиваться университету. В сообществе без цензуры обсуждали все проблемы. И это не способствовало его единству.

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Университет «Киево-Могилянская академия» возник 19 сентября 1991 с нуля: базой для него не стал ни один советский вуз. Могилянка считает себя правопреемницей одноименного старейшего украинского вуза, активного с 1615 по 1817 годы. Один из предметов, который студенты изучают сразу после поступления — история Киево-Могилянской академии, среди университетских традиций — ежегодная мойка памятника Григорию Сковороде, философу, который учился в академии в 1734—1780 годах.

Инициатором возрождения заведения и его первым президентом стал филолог Вячеслав Брюховецкий. До 1991-го он жил и преподавал в Соединенных Штатах, поэтому вуз был создан по лекалам североамериканских университетов. Уже в 1990-х многие предметы преподавали на английском языке, в вуз приезжали иностранные преподаватели. Учебный год делился не на семестры, а на триместры, часть предметов студенты могли выбирать самостоятельно — например, студент кафедры физики мог прослушать пакет дисциплин по экономике и получить сертификат об этом. Вуз декларировал нулевую толерантность к коррупции, а поступление проходило путем не экзаменов, а тестирования, результаты которого в день сдачи проверял компьютер.