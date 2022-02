Що подивитися у вихідні. Імпровізаційний детектив «Місто вбивств», кримінальний серіал «Річер» та байопік про шлюб Памели Андерсон та Томмі Лі

Детективна комедія імпровізацій «Місто вбивств»

Про що серіал. Рімейк британського серіалу «Вбивство в Саксессвілі» 2015 року. Ексцентричний детектив Террі Сіетл розслідує вбивства, в кожній серії у нього новий помічник. Суть серіалу в тому, що помічників грають якісь дуже відомі люди — актори й не тільки. Наприклад, Конан ОʼБраєн чи Шерон Стоун. Але зірці не дають почитати сценарій. Тому їй доводиться імпровізувати під керівництвом Сіетла, який навмисне створює дурнуваті ситуації.

Murderville / Netflix / режисери — Ієн Морріс, Брєннан Шрофф / у головних ролях — Вілл Арнетт, Ганіфа Вуд, Лілан Боуден / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 96% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. Variety окремо відмічає епізод з зіркою американського футболу Маршоном Лінчем, який весело імпровізував без допомоги Сіетла. The Guardian критикує серіал за те, що серед запрошених зірок багато акторів, які просто починають грати комедію. В оригінальному британському шоу гумор будувався на тому, що запрошували людей без акторських навичок.

Кримінальний серіал «Річер»

Про що серіал. Колишній військовий слідчий Джек Річер опиняється у маленькому місті Маргрейв у штаті Джорджія. Там його випадково заарештовують місцеві поліцейські за підозрою у вбивстві. Арешт виявляється помилкою, але тепер шеф поліції просить Річера допомогти йому в розслідуванні заплутаної справи. І ось Річер уже втягнутий у кримінальні інтриги маленького містечка. Серіал заснований на серії романів британського письменника Лі Чайлда. Його романи вже мали екранізації — дилогію «Джек Річер» з Томом Крузом, але тоді фільми зняли за дев’ятою та вісімнадцятою книгами, а зараз — розпочали з першої.

Reacher / Amazon Prime / шоуранер — Нік Сантора / у головних ролях — Алан Річсон, Максвелл Дженкінс, Малкольм Гудвін, Вілла Фіцджеральд / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, 93% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що серіал зроблено дуже солідно і що він сподобається не лише читачам романів Чайлда. Оглядач на RogerEbert вважає, що спостерігати за детективною частиною серіалу так само цікаво, як і за бійками та перестрілками.

Детективний трилер «Під підозрою»

Про що серіал. Сина американської медіамагнатки Кетрін Ньюман викрадають з готелю в Нью-Йорку. Під підозру потрапляють п’ятеро різних людей — троє чоловіків та дві жінки — з США та Британії. Їм доводиться тікати від британських правоохоронців та ФБР, щоб довести свою невинуватість. Але з часом вони починають підозрювати, що серед них все-таки є хтось, причетний до викрадення. «Під підозрою» — частковий рімейк ізраїльського серіалу «Під чужим прапором».

Suspicion / Apple TV+ / режисер — Кріс Лонг / у головних ролях — Ума Турман, Елізабет Генстридж, Кунал Найар / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. Variety вважає, що серіал зацікавить любителів детективних таємниць, але загалом автори самі не дуже розуміють, що робити зі своїми персонажами та сюжетними лініями. The Hollywood Reporter пише, що серіал занадто пізно починає інтригувати своїми ідеями.

Фантастичний серіал «Виховані вовками» — другий сезон

Про що серіал. Наприкінці XXII століття Землю спустошили війни між атеїстами та мітраїстами. Двоє андроїдів — Батько та Мати — вирушають на планету Кеплер-22b разом з людськими ембріонами, щоб заснувати там колонію атеїстів. В іншому регіоні планети облаштовують свою базу мітраїсти. Впродовж 12 років усі діти, яких вирощували андроїди, гинуть, виживає лише хлопчик Кемпіон. Батько хоче відправити його до колонії мітраїстів, щоб він вижив, але Мати проти. Тим часом мітраїсти й самі намагаються забрати хлопчика. А на самій планеті починає активізуватися місцева фауна.

Raised by Wolves / HBO Max / шоуранер — Аарон Ґузіковський / у головних ролях — Тревіс Фіммел, Аманда Коллін, Абубакар Салім / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. IndieWire вважає, що за зміною поглядів та особистостей Батька і Матері дуже цікаво спостерігати, й другий сезон додає нові нюанси. Оглядач на IGN пише, що другий сезон починається з поглиблення емоційних таємниць, які дозволяють його героям розвиватися в абсолютно нових умовах.

Біографічний мінісеріал «Пем і Томмі»

Про що серіал. Історія подружнього життя драмера Mötley Crüe Томмі Лі та моделі Памели Андерсон і публікації у 1997 році викраденого інтимного відео, записаного за два роки до того — під час їхнього медового місяця. Серіал знятий з елементами чорної комедії, бо й сама історія короткого шлюбу Лі та Андерсон не надто весела. Але автори обіграли багато смішних ситуацій, зокрема пов’язаних із тим, що публікація відео в інтернеті у 1997 році була екстраординарною подією.

Pam & Tommy / Hulu / шоуранер — Роберт Сігел / у головних ролях — Лілі Джеймс, Себастіян Стен, Сет Роґен, Нік Офферман / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від критиків, 74% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. The New Your Times вважає, що серіал не дуже послідовний у своїх комедійних та драматичних елементах, але все ж розважає глядача. The Washington Post каже, що Памела Андерсон у серіалі вийшла досить фальшивою, хоча загалом основні актори грають чудово. І нагадує, що за цим усім стоїть жива жінка, якій, мабуть, все ще боляче від тої історії.

