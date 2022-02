Что посмотреть в выходные. Импровизационный детектив «В городе убийств», криминальный сериал «Джек Ричер» и байопик о браке Памелы Андерсон и Томми Ли

Детективная комедия импровизаций «В городе убийств»

О чем сериал. Римейк британского сериала «Убийство в Саксессвиле» 2015 года. Эксцентричный детектив Терри Сиэтл расследует убийства, в каждой серии у него новый помощник. Суть сериала в том, что помощников играют очень известные люди — актеры и не только. Например, Конан ОʼБрайен или Шэрон Стоун. Но звезде не дают почитать сценарий. Поэтому ей приходится импровизировать под руководством Сиэтла, умышленно создающего дурацкие ситуации.

Murderville / Netflix / режиссеры — Иен Моррис, Бреннан Шрофф / в главных ролях — Уилл Арнетт, Ганнифа Вуд, Лилан Боуден / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% от критиков, 96% от зрителей / рейтинг IMDb — 6,8.

Что говорят критики. Variety отдельно отмечает эпизод со звездой американского футбола Маршоном Линчем, весело импровизировавшим без помощи Сиэтла. The Guardian критикует сериал за то, что среди приглашенных звезд много актеров, которые просто начинают играть комедию. В оригинальном британском шоу юмор строился на том, что приглашали людей без актерских навыков.

Криминальный сериал «Джек Ричер»

О чем сериал. Бывший военный следователь Джек Ричер оказывается в маленьком городе Маргрейв в штате Джорджия. Там его случайно арестовывают местные полицейские по подозрению в убийстве. Арест оказывается ошибкой, но теперь шеф полиции просит Ричера помочь ему в расследовании запутанного дела. И Ричер оказывается втянут в криминальные интриги маленького городка. Сериал основан на серии романов британского писателя Ли Чайлда. Его романы уже экранизировали — вышла дилогия «Джек Ричер» с Томом Крузом, но тогда фильмы сняли по девятой и восемнадцатой книгам, а сейчас начали с первой.

Reacher / Amazon Prime / шоураннер — Ник Сантора / в главных ролях — Алан Ричсон, Максвелл Дженкинс, Малкольм Гудвин, Вилла Фицджеральд / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% от критиков, 93% от зрителей / рейтинг IMDb — 8,9.

Что говорят критики. The Guardian пишет, что сериал сделан очень солидно и что он понравится не только читателям романов Чайлда. Обозреватель на RogerEbert считает, что наблюдать за детективной частью сериала так же интересно, как и за драками и перестрелками.

Детективный триллер «Под подозрением»

О чем сериал. Сына американского медиа-магната Кэтрин Ньюман похищают из гостиницы в Нью-Йорке. Под подозрение попадают пять разных людей — трое мужчин и две женщины — из США и Британии. Им приходится бежать от британских правоохранителей и ФБР, чтобы доказать свою невиновность. Но со временем они начинают подозревать, что среди них все-таки есть кто-то, причастный к похищению. «Под подозрением» — частичный римейк израильского сериала «Под чужим флагом».

Suspicion / Apple TV+ / режиссер — Крис Лонг / в главных ролях — Ума Турман, Элизабет Хенстридж, Кунал Найар / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — еще нет / рейтинг IMDb — 7,8.

Что говорят критики. Variety считает, что сериал заинтересует любителей детективных тайн, но вообще авторы сами не очень понимают, что делать со своими персонажами и сюжетными линиями. The Hollywood Reporter пишет, что сериал слишком поздно начинает интриговать своими идеями.

Фантастический сериал «Воспитанные волками» — второй сезон

О чем сериал. В конце XXII века Землю опустошили войны между атеистами и митраистами. Двое андроидов — Отец и Мать — отправляются на планету Кеплер-22b вместе с человеческими эмбрионами, чтобы основать там колонию атеистов. В другом регионе планеты обустраивают свою базу митраисты. В течение 12 лет все дети, которых выращивали андроиды, погибают, выживает только мальчик Кемпион. Отец хочет отправить его в колонию митраистов, чтобы он выжил, но Мать против. Между тем митраисты и сами пытаются забрать мальчика. А на самой планете начинает активизироваться местная фауна.

Raised by Wolves / HBO Max / шоураннер — Аарон Гузиковский / в главных ролях — Трэвис Фиммел, Аманда Коллин, Абубакар Салим / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 91% от критиков, 89% от зрителей / рейтинг IMDb — 7,5.

Что говорят критики. IndieWire считает, что за изменением взглядов и личностей Отца и Матери очень интересно наблюдать, и второй сезон добавляет новые нюансы. Обозреватель на IGN пишет, что второй сезон начинается с углубления эмоциональных тайн, позволяющих его героям развиваться в совершенно новых условиях.

Биографический мини-сериал «Пэм и Томми»

О чем сериал. История супружеской жизни драммера Mötley Crüe Томми Ли и модели Памелы Андерсон и публикации в 1997 году похищенного интимного видео, записанного за два года до этого — во время их медового месяца. Сериал снят с элементами черной комедии, потому что и сама история короткого брака Ли и Андерсон не слишком веселая. Но авторы обыграли много смешных ситуаций, в том числе связанных с тем, что публикация видео в интернете в 1997 году была экстраординарным событием.

Pam & Tommy / Hulu / шоураннер — Роберт Сигел / в главных ролях — Лили Джеймс, Себастиан Стэн, Сет Роген, Ник Офферман / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% от критиков, 74% от зрителей / рейтинг IMDb — 7,7.

Что говорят критики. The New Your Times считает, что сериал не очень последователен в своих комедийных и драматических элементах, но все же развлекает зрителя. The Washington Post говорит, что Памела Андерсон в сериале получилась довольно фальшивой, хотя в целом основные актеры играют отлично. И напоминает, что за этим всем стоит живая женщина, которой, по всей видимости, все еще причиняет боль эта история.

Мы еженедельно отслеживаем новинки на стримингах, чтобы вы ничего не упустили. Поддержите «Бабель» донатом.