Хочете урізноманітнити святковий стіл старовинною українською кухнею? А що, крім борщу, знаєте? Як вам баба-шарпанина? До чого подають софорок? Тест про забуті (і не дуже) страви

Новорічні та різдвяні свята — це час застіль. Якщо ви хочете чимось здивувати гостей, для цього підійдуть традиційні українські страви з багатовіковою історією. І ні, йдеться не про борщ, вареники або галушки. Українська кухня значно багатша. Однак деякі смачні страви зараз залишилися у творах класиків літератури, етнографічних збірниках або, у кращому разі, у селах і на святкових ярмарках. Можливо, ви чули ці назви, але не знали, що це таке. Не вірите? Тоді пройдіть тест «Бабеля» про старовинну українську кухню.