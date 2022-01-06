Хотите разнообразить праздничный стол старинной украинской кухней? А что, кроме борща, знаете? Как вам баба-шарпанина? К чему подают софорок? Тест о забытых (и не очень) блюдах

Новогодние и рождественские праздники — это время застолий. Если вы хотите чем-то удивить гостей, то для этого вполне подойдут традиционные украинские блюда с многовековой историей. И нет, речь не о борще, варениках или галушках. Украинская кухня намного богаче. Но некоторые вкусные блюда сейчас остались в произведениях классиков литературы, этнографических сборниках либо, в лучшем случае, в селах и на праздничных ярмарках. Возможно, вы слышали эти названия, но не знали, что это такое. Не верите? Тогда пройдите тест «Бабеля» о старинной украинской кухне.