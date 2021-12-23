Бачу новини, що всі жінки мають стати на військовий облік. Їх тепер заберуть до армії? Коли? Ким вони служитимуть? Не заберуть (поки), але про всяк випадок можуть підготувати ― відповідаємо на головні запитання

Жінкам треба стати на військовий облік. Як це вплине на моє життя?

Якщо Росія не почне вторгнення в Україну ― вплине мало. Перевірте, чи підпадаєте ви під дію нового наказу. Якщо так, то до кінця 2022 року маєте зареєструватись у військкоматі та пройти там медогляд. Якщо лікарі вирішать, що здоровʼя дозволяє вам служити в армії ― отримаєте військово-обліковий документ.

І все. Час від часу вас можуть викликати на тренування чи збори. Утім, в умовах відносного миру це відбувається рідко.

Коли будете влаштовуватись на нову роботу, серед документів треба буде надати й військово-обліковий.

А якщо потреба української армії у спеціалістах вашого профілю зросте, вам запропонують долучитися до війська відповідно до закріпленої за вами спеціалізації ― або мобілізують, якщо буде воєнний стан. В ідеалі на той час вас навчать, що і як робити в нових умовах.

Зрозуміло, давайте детальніше. Хто серед жінок тепер військовозобовʼязаний?

Майже всі жінки у віці від 18 до 60 років. Автори наказу відштовхувались від професій, повний їх перелік ― у документі.

Окей, я програмістка (юристка, акторка). Чим я займатимусь у війську?

Кожній цивільній професії є відповідник військових занять. Деталі можна дізнатись, співставивши ці дві таблиці. А ось приклади поширених пар:

Тим, хто в цивільному житті був архітектором чи інженером, у війську можуть доручити будівельні та інженерно-саперні роботи, інженерну розвідку, будівництво мостів.

Якщо ви хімік чи біолог, ваші сфери у війську ― радіаційна, хімічна та біологічна розвідка, дозиметричний контроль, забезпечення роботи систем регенерації повітря та апаратури газового контролю.

Програмісти займатимуться захистом інформації в телекомунікаційних системах і адмініструватимуть різноманітні електронно-обчислювальні машини.

Технологи харчового виробництва займатимуться забезпеченням продовольством (зокрема, приготуванням їжі).

Фізіотерапевти та реабілітологи стануть молодшим медичним персоналом. Стоматологи, медсестри, фармацевти ― молодшими спеціалістами з медичною освітою.

Ветеринари ― спеціалістами з використання службових тварин.

Якщо ви економіст, менеджер, підприємець, фахівець із податків, маркетолог ― вашою сферою буде бухгалтерський облік.

Якщо ви юрист, фахівець із державного управління чи міжнародних відносин, ваша сфера в армії ― діловодство й робота з персоналом.

Спортсмени й туристичні гіди у війську відповідають за фізкультуру та спорт.

Правоохоронців призначають працівниками комендатур і КПП.

Фінансисти та банкіри стають штабними фінансистами.

Історики й археологи ― працівниками клубів і бібліотек.

Журналісти ― працівниками військової преси.

Психологи, соціологи, політологи ― працівниками сфери морально-психологічного забезпечення.

Музикантів і акторів призначають до військових оркестрів, гуртів, ансамблів і театрів.

Фахівці готельно-ресторанної справи в армії йдуть працювати до квартирно-експлуатаційної служби.

Працівники пошти займаються фельдʼєгерсько-поштовим звʼязком.

А що робити, якщо я працюю не за спеціальністю чи взагалі ФОП?

Орієнтиром для визначення військової професії є не лише диплом, але й останній запис у трудовій книжці та КВЕДи фізичної особи-підприємця. Остаточно ж усе вирішить спілкування у військкоматі ― вашу військову професію визначить його керівник.

Я змінила професію. Чи треба інформувати про це військкомат?

Так, треба інформувати. Серед іншого, це дозволить Міноборони краще розуміти наявні людські ресурси.

Я вагітна та/або виховую маленьку дитину. Мені теж ставати на облік?

На облік ― так, однак імовірність призову в таких випадках украй мала. У військкоматах обіцяють завжди враховувати стан здоровʼя людини та її сімейні обставини.

Мої місця реєстрації та фактичного проживання ― різні. Який військкомат мною займатиметься?

Вам потрібен військкомат за місцем реєстрації. Утім, як пояснив «Бабелю» керівник військкомату у столичному регіоні, можливі винятки. Наприклад, якщо ви зареєстровані у Львові, але 15 років живете у Києві, то потрібно написати заяву про бажання зареєструватись у столиці та надати докази, що ви живете саме тут. Це може бути документ про володіння квартирою в Києві, договір оренди або будь-який інший документ, який свідчить про те, що ви справді живете в цьому місті.

Готова стати на облік. Як це зробити?

Порядок взяття на облік для жінок такий самий, як і для чоловіків. Отже, треба підготувати:

копію паспорта;

копію ідентифікаційного коду;

копію документа про освіту;

довідку з роботи про поточну спеціальність;

копію свідоцтв про одруження та народження дітей (якщо є);

три кольорові фотографії розміром 3 х 4 сантиметри.

З усім цим треба прийти до військкомату. Там вас відправлять на військово-лікарську комісію, яка зробить висновок, чи придатні ви до військової служби. Після цього ви отримаєте військово-обліковий документ: в ідеалі військовий квиток, але зазвичай це тимчасове посвідчення встановленого зразка.

А обовʼязково особисто нести документи до військкомату? Може, якось дистанційно?

Поки що обовʼязково. Держава розглядає можливість перенести подання документів у систему «Дія». Утім, навіть якщо це станеться, для проходження медогляду все одно доведеться прийти до військкомату особисто.

А що буде, якщо я проігнорую цю вимогу?

До кінця строку реєстрації ― завершення 2022 року ― жодних санкцій до тих, хто не став на облік, не застосовуватимуть. А потім за ухилення від військового обліку після попередження з військкомату закон передбачає штраф від 5 100 до 8 500 гривень або до одного року виправних робіт. За ухилення від навчальних зборів ― штраф від 8 500 до 11 900 гривень або виправні роботи строком до двох років.

Кожне наступне порушення карається окремо.

Я — працедавець. Чи маю якось контролювати взаємини моїх працівників із військкоматом?

Так, усі державні та приватні підприємства ведуть первинний облік військовозобовʼязаних ― тепер до нього входитимуть майже всі працівники компанії. ФОПи, які працевлаштовують людей, такого обліку не ведуть.

До кінця наступного року жодної відповідальності за некоректний облік військовозобовʼязаних не передбачено.

Припустимо, мене призвали до війська. Що буде з моїми зарплатнею та робочим місцем, поки я служитиму?

Держава зобовʼязує працедавця зберегти за вами як робоче місце, так і зарплатню на рівні середньої у компанії. Це триватиме навіть у випадку травмування на службі ― до завершення лікування. А також у випадку потрапляння в полон чи зникнення безвісти ― до повернення з полону чи вилучення зі списків зниклих осіб.

Я ― власниця компанії, якщо відлучусь на службу, бізнес призупиниться, зарплатню підлеглим виплачу пізніше. Чи будуть за це штрафи?

Якщо виконаєте всі зобовʼязання як власниця протягом місяця після закінчення служби ― ні, штрафів чи інших санкцій з боку держави не буде.

Маю ще запитання. Що робити?

Міноборони пропонує телефонувати до військкомату свого району ― їхній перелік є, наприклад, тут. Також на запитання можуть відповісти диспетчери гарячої лінії Командування Сухопутних військ Збройних сил України. Номери лінії: +380 93 823 07 70, +380 66 823 07 70 та +380 68 823 07 70 у WhatsApp, Telegram і Viber.

Що б не відбувалося, «Бабель» розʼяснить усе спокійно та докладно. Підтримати редакцію (поки нас і вас не мобілізували) можна тут.