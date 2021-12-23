Вижу новости, что все женщины должны стать на воинский учет. Их теперь заберут в армию? Когда? Кем они будут служить? Не заберут (пока), но на всякий случай могут подготовить ― отвечаем на главные вопросы

Женщинам нужно встать на военный учет. Как это повлияет на мою жизнь?

Если Россия не начнет вторжение в Украину — повлияет мало. Проверьте, подпадаете ли вы под действие нового приказа. Если да, то до конца 2022 года вы должны зарегистрироваться в военкомате и пройти там медосмотр. Если врачи решат, что здоровье позволяет вам служить в армии — вы получите воинско-учетный документ.

И все. Время от времени вас могут вызывать на тренировки или сборы. Впрочем, в условиях относительного мира это происходит редко.

Когда вы будете устраиваться на новую работу, среди документов нужно будет предоставить и воинско-учетный.

Ну, а если потребность украинской армии в специалистах вашего профиля возрастет, вам предложат присоединиться к вооруженным силам в соответствии с закрепленной за вами специализацией — или же, если будет военное положение, вас мобилизируют. В идеале к тому моменту вас научат, что и как делать в новых условиях.

Понятно, давайте поподробнее. Кто из женщин теперь военнообязанные?

Практически все женщины в возрасте от 18 до 60 лет. Авторы приказа отталкивались от профессий, полный их перечень — в документе.

Окей, я программистка (юристка, актриса). Чем я буду заниматься в армии?

Для каждой гражданской профессии есть соответствующая воинская. Подробности можно узнать, сопоставив эти две таблицы. А вот примеры распространенных пар:

Тем, кто в гражданской жизни был архитектором или инженером, в армии могут поручить строительные и инженерно-саперные работы, инженерную разведку, строительство мостов.

Если вы химик или биолог, ваши сферы в армии — радиационная, химическая и биологическая разведка, дозиметрический контроль, обеспечение работы систем регенерации воздуха и аппаратуры газового контроля.

Программисты будут заниматься защитой информации в телекоммуникационных системах и администрировать различные электронно-вычислительные машины.

Технологи пищевого производства будут заниматься обеспечением продовольствием (в частности, приготовлением пищи).

Физиотерапевты и реабилитологи станут младшим медицинским персоналом. Стоматологи, медсестры, фармацевты — младшими специалистами с медицинским образованием.

Ветеринары ― специалистами по использованию служебных животных.

Если вы экономист, менеджер, предприниматель, специалист по налогам, маркетолог — вашей сферой будет бухгалтерский учет.

Если вы юрист, специалист по государственному управлению или международным отношениям, ваша воинская сфера — делопроизводство и работа с персоналом.

Спортсмены и туристические гиды в армии отвечают за физкультуру и спорт.

Правоохранителей назначают сотрудниками комендатур и КПП.

Финансисты и банкиры в армии становятся штабными финансистами.

Историки и археологи — сотрудниками клубов и библиотек.

Журналисты — сотрудниками военных медиа.

Психологи, социологи, политологи — сотрудниками сферы морально-психологического обеспечения.

Музыкантов и актеров назначают в военные оркестры, группы, ансамбли и театры.

Специалисты гостинично-ресторанного дела в армии идут работать в квартирно-эксплуатационную службу.

Сотрудники почты занимаются фельдъегерско-почтовой связью.

А что делать, если я работаю не по специальности или вообще ФЛП?

Основанием для определения военной профессии является не только диплом, но и последняя запись в трудовой книжке и КВЭД физлица-предпринимателя. Окончательно все решит общение в военкомате: вашу военную профессию определяет его руководитель.

Я сменила профессию. Нужно ли информировать об этом военкомат?

Да, нужно. Среди прочего, это позволяет Минобороны лучше понимать имеющиеся человеческие ресурсы.

Я беременна и/или воспитываю маленького ребенка. Мне тоже становиться на учет?

На учет — да, но вероятность призыва в таких случаях крайне низкая. В военкоматах обещают всегда учитывать состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства.

Мои места регистрации и фактического проживания отличаются. Какой военкомат будет мной заниматься?

Вам нужен военкомат по месту регистрации. Впрочем, как объяснил «Бабелю» руководитель одного из военкоматов столичного региона, возможны исключения. Например, если вы зарегистрированы во Львове, но 15 лет живете в Киеве, нужно написать заявление о желании зарегистрироваться в столице и предоставить доказательства, что вы живете именно здесь. Это может быть документ о владении квартирой в Киеве, договор аренды или любой другой документ, свидетельствующий о том, что вы действительно живете в этом городе.

Я готова стать на учет. Как это сделать?

Порядок постановки на учет для женщин такой же, как и для мужчин. Нужно подготовить:

копию паспорта;

копию идентификационного кода;

копию документа об образовании;

справку с работы о нынешней профессии;

копию свидетельств о браке и рождении детей (если есть);

три цветных фотографии размером 3 х 4 сантиметра.

Со всем этим нужно прийти в военкомат. Там вас отправят на военно-врачебную комиссию, которая сделает вывод, пригодны ли вы к военной службе. После этого вы получите воинско-учетный документ: в идеале военный билет, но обычно это временное удостоверение установленного образца.

А обязательно лично нести документы в военкомат? Может, как-то дистанционно?

Пока обязательно. Государство рассматривает возможность перенести этот процесс в систему «Дія», но даже если это получится, для прохождения медосмотра все равно придется приходить в военкомат лично.

А что будет, если я проигнорирую требование о воинском учете?

До завершения срока регистрации — конца 2022 года — никаких санкций к тем, кто не стал на учет, применять не будут. А затем за уклонение от воинского учета после предупреждения от военкомата закон предусматривает штраф от 5 100 до 8 500 гривен или до одного года исправительных работ. За уклонение от учебного сбора — штраф от 8 500 до 11 900 гривен или исправительные работы сроком до двух лет.

Каждое последующее нарушение наказывается отдельно.

Я — работодатель, надо ли мне контролировать отношения моих работников с военкоматом?

Да, все государственные и частные предприятия ведут первичный учет военнообязанных — теперь он будет касаться почти всех сотрудников компании. Физлица-предприниматели, которые трудоустраивают людей, такой учет вести не должны.

До конца следующего года никакой ответственности за некорректный учет военнообязанных не предусмотрено.

Допустим, меня призвали в армию. Что будет с моими зарплатой и рабочим местом, пока я буду служить?

Государство обязывает работодателя сохранить за вами как рабочее место, так и зарплату на уровне средней по компании. Это обязательсво сохраняется, даже если на службе вы травмируетесь — до завершения лечения. А также в случае попадания в плен и пропажи без вести — до возвращения из плена или исключения из списков пропавших без вести.

Я — владелица компании. Если отлучусь на службу, бизнес приостановится, зарплату подчиненным выплачу позже. Будут ли за это штрафы?

Если вы выполните все обязательства в течение месяца после окончания службы — нет, штрафов или других санкций со стороны государства не будет.

Есть еще вопросы. Что делать?

Минобороны предлагает звонить в военкомат своего района — их перечень есть, например, здесь. Также на вопросы могут ответить диспетчеры горячей линии Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Номера линии — +380 93 823 07 70, +380 66 823 07 70 и +380 68 823 07 70 в WhatsApp, Telegram и Viber.

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