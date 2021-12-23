Уявіть, що керувати курсором на екрані вам довелося б коліном, а натискати пробіл та ентер ― за допомогою килима. Що ви взагалі знаєте про мишки та клавіатури? Новорічний тест «Бабеля» та Logitech

Ви знаєте, що перша комп’ютерна мишка була дерев’яною? І в курсі, що найпопулярніша клавіша на клавіатурі — пробіл? Отже, ви готові до складніших запитань. Спільно зі швейцарською компанією Logitech — виробником першої у світі мишки для масового користувача — ми підготували тест про історію цих гаджетів. Вона була ненудною: мишкам пророкували швидку втрату популярності у 1960-і через нібито незручність, а клавіатурам — у 2010-і через розвиток сенсорних екранів. Але і сьогодні це одні з найпопулярніших гаджетів і вдалий подарунок до новорічних свят.