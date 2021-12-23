Представьте, что управлять курсором на экране вам пришлось бы коленом, а нажимать пробел и энтер ― с помощью ковра. Что вы вообще знаете о мышках и клавиатурах? Новогодний тест «Бабеля» и Logitech

Вы знаете, что первая компьютерная мышка была деревянной? И в курсе, что самая популярная клавиша на клавиатуре ― пробел? Значит, вы готовы к вопросам посложнее. Совместно со швейцарской компанией Logitech ― производителем первой в мире мышки для массового пользователя ― мы подготовили тест об истории этих гаджетов. Она была нескучной: мышкам прочили быструю утрату популярности в 1960-е из-за якобы неудобства, а клавиатурам ― в 2010-е из-за развития сенсорных экранов. Но и сегодня это одни из самых популярных гаджетов ― и удачный подарок к новогодним праздникам.