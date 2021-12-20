Які є нові докази провини Владислава Мангера та Олексія Левіна у справі про вбивство Катерини Гандзюк? Свідки, слідчі експерименти, телефонні листування та дані з ноутбука

Версія слідства

У 2015 році Катерина Гандзюк вийшла з партії «Батьківщина», бо Владислав Мангер балотувався за списками цієї партії до Херсонської обласної ради. Катерина критикувала Мангера за те, що він був помічником ексдепутата ВР Олексія Журавка — регіонала, який підтримав окупацію Росією Криму та Донбасу, втік до Росії та веде пропагандистську кампанію проти України. Виходячи із партії, Гандзюк назвала Мангера негідником.

Після виборів Катерина продовжила критикувати Манґера. Наприклад, брала участь у записі фільму «Хто ви, містере Мангер?» У ньому розповідається про кримінальне минуле Мангера. Він намагався заборонити фільм через суди, та у Верховному суді програв.

Шостого липня 2018 року під облрадою пройшов мітинг проти незаконного вирубування лісу. На підтримку Манґера зібрали антимітинг. Гандзюк після мітингу написала кілька критичних постів, назвавши мітинг на підтримку Манґера антимайданом. Після цього Мангер вирішив замовити вбивство Гандзюк.

Організувати все голова Херсонської облради Мангер попросив свого приятеля Олексія Левіна — помічника місцевого депутата. Левін називав Мангера «босом» і «Миколайовичем» — це по батькові Мангера.

Левін знайшов Сергія Торбіна, обговорив із ним план нападу та суму, яку за це заплатять. Торбін покликав ще чотирьох знайомих: Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Вʼячеслава Вишневського, Микиту Грабчука. За планом, Вишневський та Васянович стежили за Ганздюк, Горбунов купив кислоту, а Грабчук 31 липня 2018 року облив кислотою Катерину під її домом.

Версія Мангера та Левіна

Обидва не визнають вини. Мангер каже, що не був знайомий із Катериною Гандзюк і жодного конфлікту у них не було. Після того, як Левіну оголосили підозру, Мангер стверджував, що і з ним він не мав жодних «ділових, професійних чи особистих відносин». Також адвокати Мангера наполягають, що Левін міг називати «Миколайовичем» будь-кого.

Адвокат Левіна в січні 2019 року стверджував, що той жодного відношення до замовлення нападу не має, а виїхав з України, щоб поправити здоровʼя. Про те, що саме Левін замовляв напад на Гандзюк, говорять багато свідків у справі. З Мангером складніше — безпосередньо він спілкувався тільки з Левіним і тепер все заперечує.

Допити свідків та слідчі експерименти

У суді вже заслухали виконавців нападу на Катерину Гандзюк: Володимира Васяновича, Павла Пилипенка та Сергія Брагу — вони вказали на Торбіна та Левіна, були присутніми при кількох розмовах про Гандзюк. Крім того, у суді вже вивчили протоколи та відеозаписи слідчих експериментів. Показання та слідчі експерименти доповнюють одні одних.

Сергій Торбін визнав провину і під час слідчого експерименту свідчив проти Мангера та Левіна. За словами Торбіна, на початку липня 2018 року він зустрівся з Левіним у Придніпровському парку. Левін запропонував за гроші «завдати тілесних ушкоджень» Катерині Гандзюк, бо Гандзюк «дістала Миколайовича» і треба її провчити.

Торбін відмовився це робити сам, але пообіцяв знайти виконавців. Левін запропонував кілька варіантів: зламати руку чи ногу за $5 тисяч або облити кислотою за $3 тисячі. Торбін перепитав Левіна, хто такий «Миколайович» і чи не Мангер це, Левін у відповідь ствердно кивнув.

Через день Торбін знайшов людей і повідомив Левіну, що вони готові напасти на Гандзюк. Приблизно 14 липня Левін та Торбін зустрілися у парку вдруге. Левін передав Торбіну $500 завдатку. Втретє з Левіним вони зустрілися 3 чи 4 серпня. Левін передав Торбіну ще $4,5 тисячі. З них $500 Торбін залишив собі, решту віддав виконавцям.

Свідки Павло Пилипенко та Сергій Брага були на зустрічі у приймальні народного депутата Паламарчука приблизно 7 липня 2018 року. На ній обговорювали, що можна зробити із Катериною Гандзюк. Обидва свідки розповіли, що у кімнату зайшов Левін і сказав, що «Гандзюк їх дістала», і що її треба «облити сечею, кровʼю, фекаліями чи зеленкою». На цій же зустрічі був Ігор Павловський.

Двадцять третього липня Пилипенко та Брага знову стали свідками розмов про Гандзюк. Вони були в коридорі під кабінетом Торбіна, а в кабінеті Торбін лаявся з Левіним. За словами свідків, Левін запитував, коли виконають замовлення, бо «Миколайович хвилюється» і може все скасувати та вимагати гроші назад. У відповідь Торбін запевняв, що люди вже ведуть розвідку і скоро все зроблять.

Ігоря Павловського спочатку слідство вважало співучасником нападу. Він кілька разів змінював свідчення: то проти Мангера, то в його інтересах. Пізніше заявив, що на нього тиснули з вимогою не давати показання проти Мангера і не згадувати імʼя «Миколайович». У середині 2020 року Павловський уклав угоду з прокурором, його перестали вважати співучасником, а судили за приховування злочину. В обмін він повинен був розповісти все, що знає про підготовку нападу на Гандзюк.

За словами Павловського, 3 чи 4 серпня до його кабінету забіг схвильований Левін. Запитав, чи має Павловський адвоката і сказав, що Торбіна затримали. На запитання, чому Торбіна, Левін відповів: «Ви що не знаєте, вони облили Катерину Гандзюк», потім уточнив, що Катерину замовив він із «Миколайовичем», бо «вона забагато гавкала». Левін просив не казати «Миколайовичу» про те, що він приходив і шукав адвоката і все розповів Павловському. Павловський стверджує, що «Миколайовичем» Левін називав Мангера. Того дня виявилося, що Торбін просто не виходив на звʼязок, бо був у запої.

Сімнадцятого серпня 2018 року Левін у будинку Павловського передав Торбіну гроші. Той збирався їхати до Києва, а Левін пропонував йому сховатись у Болгарії. Торбін відмовився. Того ж вечора Торбіна затримали. Наступного дня, за словами Павловського, до нього у приймальню прийшов Левін, сказав, що їде до Болгарії і просив передати гроші дружині Торбіна — тепер за те, щоб той нічого не розповідав слідству. Левін пообіцяв давати гроші на адвоката Торбіну.

Телефон та ноутбук Левіна

На початку грудня 2021 року до матеріалів справи долучили дані з телефону Левіна. Вони побічно доводять провину Мангера.

У телефонному листуванні Левін називає Мангера «бос» та «Миколайович». Крім того, у телефоні є відео з лазні, на якому Левін звертається до Мангера «Миколайович».

Також у телефоні Левіна багато скриншотів про діяльність Гандзюк: її пости, а після нападу — про розслідування. Ще в телефоні Левіна є кілька файлів із анкетними даними Гандзюк, її фото, дані про те, де вона живе. Найперше фото зроблено 17 липня 2018 року, за два тижні до нападу. На думку сторони потерпілих, це підтверджує версію звинувачення: Левін дав Торбіну адресу, за якою жила Гандзюк.

З інформації з телефону стало відомо, що в день нападу на Гандзюк Мангер і Левін тричі говорили телефоном, а за два роки телефонували один одному 890 разів.

На ноутбуку Левіна багато спільних фото з Мангером: вони разом проводили час із сімʼями. Є фото дружини Левіна, яка сидить за столом у кабінеті Мангера. Також, судячи з фото, Левін та Мангер вправлялися у стрільбі у лісі. Крім того, в суді досліджували протоколи, в яких йдеться, що Левін та Мангер часто зустрічаються самі чи з сімʼями у ресторанах.

Все це спростовує заяву Мангера та Левіна про те, що вони не спілкувалися.