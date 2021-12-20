Какие есть новые доказательства вины Владислава Мангера и Алексея Левина в деле об убийстве Катерины Гандзюк? Свидетели, следственные эксперименты, телефонные переписки и данные из ноутбука

Версия следствия

В 2015 году Катерина Гандзюк вышла из партии «Батьківщина», потому что Владислав Мангер баллотировался по спискам этой партии в Херсонский областной совет. Катерина критиковала Мангера за то, что он был помощником экс-депутата ВР Алексея Журавко — регионала, который поддержал оккупацию Россией Крыма и Донбасса, бежал в Россию и ведет пропагандистскую кампанию против Украины. Выходя из партии, Гандзюк назвала Мангера негодяем.

После выборов Катерина продолжила критиковать Мангера. Например, принимала участие в записи фильма «Кто вы, мистер Мангер?» В нем рассказывается о криминальном прошлом Мангера. Он пытался запретить фильм через суды, но в Верховном суде проиграл.

Шестого июля 2018 года под облсоветом прошел митинг против незаконной вырубки леса. В поддержку Мангера собрали антимитинг. Гандзюк после митинга написала несколько критических постов, назвав митинг в поддержку Мангера антимайданом. После этого Мангер и решил заказать убийство Гандзюк.

Организовать все глава Херсонского облсовета Мангер попросил своего приятеля Алексея Левина ― помощника местного депутата. Левин называл Мангера «боссом» и «Николаевичем» ― это отчество Мангера.

Левин нашел Сергея Торбина, обсудил с ним план нападения и сумму, которую за это заплатят. Торбин позвал еще четверых знакомых: Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Никиту Грабчука. По плану, Вишневский и Васянович следили за Ганздюк, Горбунов купил кислоту, а Грабчук 31 июля 2018 года облил кислотой Катерину под ее домом.

Версия Мангера и Левина

Оба не признают вины. Мангер говорит, что не был знаком с Катериной Гандзюк и никакого конфликта у них не было. После того, как Левину объявили подозрение, Мангер утверждал что и с ним у него не было никаких «деловых, профессиональных или личных отношений». Также адвокаты Мангера настаивают, что Левин мог называть «Николаевичем» кого угодно.

Адвокат Левина в январе 2019 года утверждал, что тот никакого отношения к заказу нападения не имеет, а уехал из Украины чтобы поправить здоровье. О том, что именно Левин заказывал нападение на Гандзюк, говорят многие свидетели в деле. С Мангером сложнее ― напрямую он общался только с Левиным и теперь все отрицает.

Допросы свидетелей и следственные эксперименты

В суде уже заслушали исполнителей нападения на Катерину Гандзюк: Владимира Васяновича, Павла Пилипенко и Сергея Брагу ― они указали на Торбина и Левина, присутствовали при нескольких разговоров о Гандзюк. Кроме того, в суде уже изучили протоколы и видеозаписи следственных экспериментов. Показания и следственные эксперименты дополняют друг друга.

Сергей Торбин признал вину и во время следственного эксперимента свидетельствовал против Мангера и Левина. По словам Торбина, в начале июля 2018 года он встретился с Левиным в Приднепровском парке. Левин предложил за деньги «нанести телесные повреждения» Катерине Гандзюк, потому что Гандзюк «достала Николаевича» и надо ее проучить.

Торбин отказался делать это сам, но пообещал найти исполнителей. Левин предложил несколько вариантов: сломать руку или ногу за $5 тысяч или облить кислотой за $3 тысячи. Торбин переспросил Левина, кто такой «Николаевич» и не Мангер ли это, Левин в ответ положительно кивнул.

Через день Торбин нашел людей и сообщил Левину, что они готовы напасть на Гандзюк. Примерно 14 июля Левин и Торбин встретились в парке второй раз. Левин передал Торбину $500 задатка. Третий раз с Левиным они встретились 3 или 4 августа. Левин передал Торбину еще $4,5 тысячи. Из них $500 Торбин оставил себе, остальные отдал исполнителям.

Свидетели Павел Пилипенко и Сергей Брага были на встрече в приемной народного депутата Паламарчука примерно 7 июля 2018 года. На ней обсуждали, что можно сделать с Катериной Гандзюк. Оба свидетеля рассказали, что в какой-то момент в комнату зашел Левин и сказал, что «Гандзюк их достала», и что ее надо «облить мочой, кровью, фекалиями или зеленкой». На этой же встрече был Игорь Павловский.

Двадцать третьего июля Пилипенко и Брага снова стали свидетелями разговоров о Гандзюк. Они были в коридоре под кабинетом Торбина, а в кабинете Торбин ругался с Левиным. По словам свидетелей, Левин спрашивал, когда исполнят заказ, потому что «Николаевич волнуется» и может все отменить и потребовать деньги назад. В ответ Торбин заверял, что люди уже ведут разведку и скоро все сделают.

Игоря Павловского поначалу следствие считало соучастником нападения. Он несколько раз менял показания: то против Мангера, то в его интересах. Позднее заявил, что на него давили с требованием не давать показания против Мангера и не упоминать имя «Николаевич». В середине 2020 года Павловский заключил соглашение с прокурором, его перестали считать соучастником, а судили за сокрытие преступления. В обмен он должен был рассказать все, что знает о подготовке нападения на Гандзюк.

По словам Павловского, 3 или 4 августа в его кабинет забежал взволнованный Левин. Спросил, есть ли у Павловского адвокат и сказал, что Торбина задержали. На вопрос, почему Торбина, Левин ответил: «Вы что не знаете, они облили Катерину Гандзюк», потом уточнил, что Катерину заказал он с «Николаевичем», потому что, «она слишком много гавкала». Левин просил не говорить «Николаевичу» о том, что он приходил и искал адвоката и все рассказал Павловскому. Павловский утверждает, что «Николаевичем» Левин называл Мангера. В тот день выяснилось, что Торбин просто не выходил на связь, потому что был в запое.

Семнадцатого августа 2018 года Левин в доме у Павловского передал Торбину деньги. Тот собирался ехать в Киев, а Левин предлагал ему спрятаться в Болгарии. Торбин отказался. В тот же вечер Торбина задержали. На следующий день, по словам Павловского, к нему в приемную пришел Левин, сказал, что уезжает в Болгарию и просил передать деньги жене Торбина — теперь за то, чтобы тот ничего не рассказывал следствию. Левин пообещал давать деньги на адвоката Торбину.

Телефон и ноутбук Левина

В начале декабря 2021 года к материалам дела приобщили данные с телефона Левина. Они косвенно доказывают вину Мангера.

В телефонной переписке Левин называет Мангера «босс» и «Николаевич». Кроме того, в телефоне есть видео из бани, на котором Левин обращается к Мангеру «Николаевич».

Также в телефоне Левина много скриншотов о деятельности Гандзюк: ее посты, а после нападения ― о расследовании. Еще в телефоне Левина есть несколько файлов с анкетными данными Гандзюк, ее фото, данные о том, где она живет. Самое первое фото сделано 17 июля 2018 года, за две недели до нападения. По мнению стороны потерпевших, это подтверждает версию обвинения: Левин дал Торбину адрес, по которому жила Гандзюк.

Из информации с телефона стало известно, что в день нападения на Гандзюк Мангер и Левин три раза созванивались, а за два года звонили друг другу 890 раз.

На ноутбуке Левина много общих фото с Мангером: они вместе проводили время с семьями. Есть фото жены Левина, сидящей за столом в кабинете Мангера. Также, судя по фото, Левин и Мангер упражнялись в стрельбе в лесу. Кроме того, в суде исследовали протоколы, в которых говорится, что Левин и Мангер часто встречаются сами или с семьями в ресторанах.

Все это опровергает заявление Мангера и Левина о том, что они не общались.