Що подивитися у вихідні. Вестерн «У руках пса» з Бенедиктом Камбербетчем, різдвяна комедія «Завжди самотній» та останній сезон «Загублених у космосі»

Драматичний вестерн «У руках пса»

Про що фільм. Екранізація однойменного роману 1967 року американського письменника Томаса Севіджа. У 1925 році у Монтані брати Філ та Джордж Бербанки тримають велике ранчо. Добродушний Джордж одружується з Роуз, у якої є дорослий син Пітер. Мізантропу Філу не подобається Роуз, він постійно з нею конфліктує і відверто зневажає Пітера за його жіночність. Роуз не витримує життя з братом чоловіка й починає пити. Але з часом Філ та Пітер раптово починають зближуватися, Філ бере його з собою на прогулянки та збирається зробити Пітеру ласо. Але це шлях не до примирення, а до трагедії.

The Power of the Dog / Netflix / режисер — Джейн Кемпіон / у головних ролях — Бенедикт Камбербетч, Кірстен Данст, Джессі Племонс / тривалість — 2 години 6 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 73% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що це сильна трагедія про маскулінність, жіночність, обмеження, які нам ставить світ, та визволення від цих обмежень. Polygon вважає, що роль Філа — чи не найкраща у кар’єрі Бенедикта Камбербетча.

Романтична комедія «Завжди самотній»

Про що фільм. Пітер — самотній чоловік з Лос-Анджелесу. Його мати Керол не має нічого проти того, що Пітер — гей, але її обурює його самотність та небажання мати постійного партнера. Тому перед поїздкою до матері в Нью-Гемпшир на Різдво Пітер просить свого друга Ніка вдати, що він його хлопець, щоб заспокоїти Керол. Нік неохоче погоджується і їде з ним. Тим часом Керол влаштовує для сина побачення з фітнес-тренером Джеймсом.

Single All the Way / Netflix / режисер — Майкл Маєр / у головних ролях — Майкл Урі, Філімон Чемберс, Кеті Наджимі / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 56% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що це досить типовий різдвяний фільм, покликаний заспокоювати, а не дивувати. Оглядач на CNN називає стрічку емоційно витонченою.

Фантастичний серіал «Загублені в космосі» — третій і останній сезон

Про що серіал. Римейк однойменного серіалу 1965 року. На Землю падає астероїд, тому вона стає непридатною для життя. Людство починає відправляти колоністів до інших планет. У 2046 році до Альфи Центавра вирушає корабель «Рішучий», який несе менші кораблі з родинами колоністів. Але через аварію корабель губиться у невідомій галактиці. Родина Робінсонів — Морін та Джон, їхній син Вілл та доньки Пенні й Джуді — опиняються на невідомій планеті серед льодовиків. Тепер на їхньому шляху будуть зустрічатися інопланетяни, космічні контрабандисти, роботи та багато іншого. Шлях сім’ї Робінсонів додому буде довгим.

Lost in Space / Netflix / режисер — Ірвін Аллен / у головних ролях — Моллі Паркер, Тобі Стівенс, Максвелл Дженкінс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 68% від критиків, 74% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. Polygon вважає, що третій сезон все такий же оптимістичний, сповнений віри в людей та перевагу спілкування і самопожертви перед насильством. Ready Steady Cut пише, що останній сезон не залишає кислого присмаку і це дуже тепле прощання з героями.

Комедійний серіал «Ідеальне життя» — другий сезон

Про що серіал. Серіал про трьох жінок, яким трохи за тридцять — Кріс, Естер та Марію. Усі вони стикаються з різними негараздами. Марія надумала переїжджати в новий дім зі своїм нареченим, але він раптово заявив, що вона його більше не приваблює. Кріс намагається вирватися з побуту матері двох дітей із трохи набридлим чоловіком. А Естер, навпаки, живе вільним життям, яке їй теж починає набридати. Усім жінкам доведеться сильно змінити життя та переглянути свої цінності.

Vida perfecta / HBO Max / шоуранер — Летісія Долера / у головних ролях — Целія Фрейєро, Летісія Долера, Айкса Віллагран / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,4.

Що кажуть критики. Decider каже, що між героїнями хороша хімія, це робить їхню дружбу правдоподібною. А весь серіал — один із найреалістичніших поглядів на життя сучасних тридцятирічних.

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