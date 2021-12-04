Що подивитися у вихідні. Вестерн «У руках пса» з Бенедиктом Камбербетчем, різдвяна комедія «Завжди самотній» та останній сезон «Загублених у космосі»

Драматичний вестерн «У руках пса»
Про що фільм. Екранізація однойменного роману 1967 року американського письменника Томаса Севіджа. У 1925 році у Монтані брати Філ та Джордж Бербанки тримають велике ранчо. Добродушний Джордж одружується з Роуз, у якої є дорослий син Пітер. Мізантропу Філу не подобається Роуз, він постійно з нею конфліктує і відверто зневажає Пітера за його жіночність. Роуз не витримує життя з братом чоловіка й починає пити. Але з часом Філ та Пітер раптово починають зближуватися, Філ бере його з собою на прогулянки та збирається зробити Пітеру ласо. Але це шлях не до примирення, а до трагедії.
Що кажуть критики. The New York Times пише, що це сильна трагедія про маскулінність, жіночність, обмеження, які нам ставить світ, та визволення від цих обмежень. Polygon вважає, що роль Філа — чи не найкраща у кар’єрі Бенедикта Камбербетча.
Романтична комедія «Завжди самотній»
Про що фільм. Пітер — самотній чоловік з Лос-Анджелесу. Його мати Керол не має нічого проти того, що Пітер — гей, але її обурює його самотність та небажання мати постійного партнера. Тому перед поїздкою до матері в Нью-Гемпшир на Різдво Пітер просить свого друга Ніка вдати, що він його хлопець, щоб заспокоїти Керол. Нік неохоче погоджується і їде з ним. Тим часом Керол влаштовує для сина побачення з фітнес-тренером Джеймсом.
Що кажуть критики. The Guardian каже, що це досить типовий різдвяний фільм, покликаний заспокоювати, а не дивувати. Оглядач на CNN називає стрічку емоційно витонченою.
Фантастичний серіал «Загублені в космосі» — третій і останній сезон
Про що серіал. Римейк однойменного серіалу 1965 року. На Землю падає астероїд, тому вона стає непридатною для життя. Людство починає відправляти колоністів до інших планет. У 2046 році до Альфи Центавра вирушає корабель «Рішучий», який несе менші кораблі з родинами колоністів. Але через аварію корабель губиться у невідомій галактиці. Родина Робінсонів — Морін та Джон, їхній син Вілл та доньки Пенні й Джуді — опиняються на невідомій планеті серед льодовиків. Тепер на їхньому шляху будуть зустрічатися інопланетяни, космічні контрабандисти, роботи та багато іншого. Шлях сім’ї Робінсонів додому буде довгим.
Що кажуть критики. Polygon вважає, що третій сезон все такий же оптимістичний, сповнений віри в людей та перевагу спілкування і самопожертви перед насильством. Ready Steady Cut пише, що останній сезон не залишає кислого присмаку і це дуже тепле прощання з героями.
Комедійний серіал «Ідеальне життя» — другий сезон
Про що серіал. Серіал про трьох жінок, яким трохи за тридцять — Кріс, Естер та Марію. Усі вони стикаються з різними негараздами. Марія надумала переїжджати в новий дім зі своїм нареченим, але він раптово заявив, що вона його більше не приваблює. Кріс намагається вирватися з побуту матері двох дітей із трохи набридлим чоловіком. А Естер, навпаки, живе вільним життям, яке їй теж починає набридати. Усім жінкам доведеться сильно змінити життя та переглянути свої цінності.
Що кажуть критики. Decider каже, що між героїнями хороша хімія, це робить їхню дружбу правдоподібною. А весь серіал — один із найреалістичніших поглядів на життя сучасних тридцятирічних.
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