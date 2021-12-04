Что посмотреть в выходные. Вестерн «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем, рождественская комедия «Компания на праздники» и последний сезон «Затерянных в космосе»

Драматический вестерн «Власть пса»

О чем фильм. Экранизация одноименного романа 1967 года американского писателя Томаса Сэвиджа. В 1925 году в Монтане братья Фил и Джордж Бербенки держат большое ранчо. Добродушный Джордж женится на Роуз, у которой есть взрослый сын Питер. Мизантропу Филу не нравится Роуз, он постоянно с ней конфликтует и откровенно презирает Питера за его женственность. Роуз не выдерживает жизни с братом мужа и начинает пить. Но со временем Фил и Питер внезапно начинают сближаться, Фил берет его с собой на прогулки и собирается сделать ему лассо. Но это путь не к примирению, а к трагедии.

The Power of the Dog / Netflix / режиссер — Джейн Кэмпион / в главных ролях — Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст, Джесси Племонс / продолжительность — 2 часа 6 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% от критиков, 73% от зрителей / рейтинг IMDb — 7,0.

Что говорят критики. The New York Times пишет, что это сильная трагедия о маскулинности, женственности, рамках, в которые нас ставят, и избавлении от этих рамок. Polygon считает, что роль Фила — едва ли не лучшая в карьере Бенедикта Камбербэтча.

Романтическая комедия «Компания на праздники»

О чем фильм. Питер — одинокий мужчина из Лос-Анджелеса. Его мать Кэрол не имеет ничего против того, что Питер — гей, но ее возмущает его одиночество и нежелание иметь постоянного партнера. Поэтому перед поездкой к матери в Нью-Гэмпшир на Рождество Питер просит своего друга Ника сделать вид, что он его парень, чтобы успокоить Кэрол. Ник неохотно соглашается и едет с ним. Тем временем Кэрол устраивает для сына свидание с фитнес-тренером Джеймсом.

Single All the Way / Netflix / режиссер — Майкл Майер / в главных ролях — Майкл Ури, Филимон Чемберс, Кэти Наджими / продолжительность — 1 час 39 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 56% от критиков, 87% от зрителей / рейтинг IMDb — 6,4.

Что говорят критики. The Guardian говорит, что это довольно типичный рождественский фильм, призванный успокаивать, а не удивлять. Обозреватель на CNN называет ленту эмоционально изящной.

Фантастический сериал «Затерянные в космосе» — третий и последний сезон

О чем сериал. Римейк одноименного сериала 1965 года. На Землю падает астероид, вследствие чего она становится непригодной для жизни. Человечество начинает отправлять колонистов на другие планеты. В 2046 году на Альфу Центавра отправляется корабль «Решительный», несущий меньшие корабли с семьями колонистов. Но из-за аварии корабль теряется в неизвестной галактике. Семья Робинсонов — Морин и Джон, их сын Уилл и дочери Пенни и Джуди — оказываются на неизвестной планете среди ледников. Теперь на их пути будут встречаться инопланетяне, космические контрабандисты, работа и многое другое. Путь семьи Робинсонов домой будет длинным.

Lost in Space / Netflix / режиссер — Ирвин Аллен / в главных ролях — Молли Паркер, Тоби Стивенс, Максвелл Дженкинс / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 68% от критиков, 74% от зрителей / рейтинг IMDb — 7,3.

Что говорят критики. Polygon считает, что третий сезон все так же оптимистичен, полон веры в людей и предпочтения общения и самопожертвования насилию. Ready Steady Cut пишет, что последний сезон не оставляет кислого послевкусия, и это очень теплое прощание с героями.

Комедийный сериал «Идеальная жизнь» — второй сезон

О чем сериал. Сериал о трех женщинах, которым чуть за тридцать — Крис, Эстер и Марии. Все они сталкиваются с разными неурядицами. Мария решила переезжать в новый дом со своим женихом, но тот внезапно заявил, что она его больше не привлекает. Крис пытается вырваться из быта матери двоих детей с немного надоевшим мужчиной. А Эстер, наоборот, живет свободной жизнью, которая ей тоже начинает надоедать. Всем женщинам придется сильно изменить жизнь и пересмотреть свои ценности.

Vida perfecta / HBO Max / шоураннер — Летисия Долера / в главных ролях — Целия Фрейеро, Летисия Долера, Айкса Виллагран / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — еще нет / рейтинг IMDb — 7,4.

Что говорят критики. Decider говорит, что у героинь хорошая химия между собой, что делает их дружбу правдоподобной. А весь сериал — один из наиболее реалистичных взглядов на жизнь современных тридцатилетних.

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