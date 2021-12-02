Британський спортсмен Джон Аєрс не вірив у вакцини, але підчепив ковід і помер. Родина Джона розповіла його історію. Ось чому навіть здоровим і молодим варто зробити щеплення

Липневого вечора 2021 року Дженні МакКенн із північного Лондону запросила батьків і рідного брата Джона Аєрса відсвяткувати 10-річчя сина. Це був рідкісний для Британії вечір, коли небо чисте, а повітря настільки тепле, що можна ходити в самих лише футболці та шортах. Родина вперше за тривалий час зібралася разом: доти заважали регулярні локдауни. Вони грали в дартс у саду за приватним будинком Дженні, пили вино, їли запечене ягня.

За вечерею зайшла розмова про вакцини від коронавірусу. Раптом Джон почав говорити, що у вакцинах — небезпечний формальдегід, а єдина користь від щеплень — безплатний обід у McDonald`s. Родичі схилились над екранами смартфонів, шукаючи підтвердження словам Джона. Але на всі аргументи він повторював: «Я не хочу бути піддослідним кроликом».

Наступного дня, коли родина пішла до спортивного клубу, Аєрса ледве вмовили надягнути медичну маску. «Та зрештою це був чудовий вікенд», — згадує зараз його сестра. Це було востаннє, коли родина відпочивала разом із Джоном.

Джон і Дженні — близнюки, цьогоріч їм обом виповнилося по 43. Із дитинства непосидючий атлетичний Аєрс був повною протилежністю сестрі. Замість навчання в університеті він приєднався до чоловічого стриптиз-колективу Chippendales та обʼїздив із виступами всю Європу. «У нього був пірсинг у таких місцях, про які я як сестра воліла б не знати», — каже Дженні, яка в ті роки вчилась на операційного менеджера.

У 24 роки в Аєрса народився син. З його матірʼю Джон невдовзі розійшовся, однак про дитину піклувався. Щоб бути поряд, облишив кочове життя стриптизера, повернувся до Англії та зайнявся монтажем підлог у квартирах. Це було справою для грошей — а заняттям для душі у Джона став спорт. Спершу тріатлон, потім бодибілдинг, тоді альпінізм. Багато років він приходив до спортзалу щодня — о шостій ранку. А вечори проводив у пабах — Джон любив бути в центрі уваги.

Джон Аєрс у 2016-му. Facebook / John Eyers

Тому ковідні обмеження Аєрс сприйняв болісно. Він не міг піти до спортзалу, вирушити в гори чи побачитись із друзями. Наприкінці минулого року він розійшовся з дівчиною і кілька локдаунів пережив зовсім сам. У березні померла бабуся Дженні та Джона, родина зібралась на похорон. Побачивши брата, МакКенн вжахнулася — він дуже схуд.

Крім фізичних змін, були й ментальні. Аєрс став дратівливим і вкрай скептичним. Він не вірив заявам уряду щодо коронавірусу. Реальне спілкування Джон замінив віртуальним і постійно сидів у соцмережах. Там він знайшов комфортну для себе «правду»: що коронавірус не такий і небезпечний, особливо якщо ти молодий і спортивний, що вакцини — сумнівні препарати. «Почекаю», — відповідав Аєрс на запитання рідних про щеплення.

Гуру для Джона став американський мотиваційний спікер Тоні Роббінс. Він не антиваксер і навіть інвестував в одного з виробників вакцин — але водночас, наприклад, поширював у соцмережах матеріал російського пропагандистського ресурсу Russia Today про те, що локдауни «майже не допомогли подолати ковід і не запобігли смертям». У вересні він виступив із промовою, в якій висміяв локдаун в Австралії та побажав глядачам, «щоб страх не був тим, що вас контролює».