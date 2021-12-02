Британский спортсмен Джон Айерс не верил в вакцину, но подцепил ковид и умер. Семья Джона рассказала его историю. Вот почему даже здоровым и молодым стоит привиться

Июльским вечером 2021 года Дженни МакКенн из северного Лондона пригласила родителей и родного брата Джона Айерса отпраздновать 10-летие сына. Это был редкий для Британии вечер, когда небо чистое, а воздух настолько теплый, что можно ходить в одних футболках и шортах. Семья впервые за долгое время собралась вместе: до того мешали регулярные локдауны. Они играли в дартс в саду за частным домом Дженни, пили вино, ели запеченного ягненка.

За ужином зашла речь о вакцинах от коронавируса. Вдруг Джон начал говорить, что в вакцинах — опасный формальдегид, что единственная польза от прививок — бесплатный обед в McDonald`s. Родственники склонились над экранами смартфонов, ища подтверждение словам Джона. Но на все доводы он повторял: «Я не хочу быть подопытным кроликом».

На следующий день, когда семья пошла в спортивный клуб, Айерса едва уговорили надеть медицинскую маску. «Но в итоге это был прекрасный уик-энд», — вспоминает сейчас его сестра. Это был последний раз, когда семья отдыхала вместе с Джоном.

Джон и Дженни — близнецы, в этом году им обоим исполнилось по 43. С детства непоседливый атлетичный Айерс был полной противоположностью сестре. Вместо учебы в университете он присоединился к мужскому стриптиз-коллективу Chippendales и объездил с выступлениями всю Европу. «У него был пирсинг в таких местах, о которых я как сестра предпочла бы не знать», — говорит Дженни, которая в те годы училась на операционного менеджера.

В 24 года у Айерса родился сын. С его матерью Джон вскоре расстался, но о ребенке заботился. Чтобы быть рядом, бросил кочевую жизнь стриптизера, вернулся в Англию и занялся монтажом полов в квартирах. Это было делом для денег, а занятием для души у Джона стал спорт. Сперва триатлон, после бодибилдинг, затем альпинизм. Много лет он приходил в спортзал каждый день — в шесть утра. А вечера проводил в пабах — Джон любил быть в центре внимания.

Джон Айерс в 2016 году. Facebook / John Eyers

Поэтому ковидные ограничения Айерс воспринял болезненно. Он не мог пойти в спортзал, отправиться в горы или увидеться с друзьями. В конце прошлого года он расстался с девушкой и несколько локдаунов пережил совсем один. В марте скончалась бабушка Дженни и Джона, семья собралась на похоронах. Увидев брата, МакКенн ужаснулась — он очень похудел.

Кроме физических изменений, были и ментальные. Айерс стал раздражительным и был очень скептичен. Он не верил заявлениям правительства о коронавирусе. Реальное общение Джон заменил виртуальным и постоянно сидел в соцсетях. Там он нашел комфортную для себя «правду»: что коронавирус не так уж и опасен, особенно если ты молод и занимаешься спортом, что вакцины — сомнительные препараты. «Подожду», — отвечал Айерс на вопрос родных о прививках.

Гуру для Джона стал американский мотивационный спикер Тони Роббинс. Он не антиваксер и даже инвестировал в одного из производителей вакцин — но в то же время, например, распространял в соцсетях материал российского пропагандистского ресурса Russia Today о том, что локдауны «почти не помогли преодолеть ковид и не предотвратили смерти». В сентябре он произнес речь, в которой высмеял локдаун в Австралии и пожелал зрителям, «чтобы страх не был тем, что вас контролирует».