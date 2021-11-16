49 років тому СРСР погодився продавати Pepsi. Першу рекламу несподівано для себе зробив Микита Хрущов. Спочатку пепсі міняли на горілку, а потім на військові кораблі — історія в архівних фото

Історія створення Coca-Cola та Pepsi приблизно однакова. Обидва рецепти вигадали фармацевти наприкінці XIX століття, один із основних інгредієнтів — горіхи дерева кола. Обидва напої спочатку продавалися в аптеках як лікарські засоби: Cola від розладів нервової системи, а Pepsi — для поліпшення травлення. Далі за справу взялися маркетологи, і почалася війна брендів, яка триває вже понад сторіччя.

До початку 1920-х бренд Pepsi процвітав та завойовував США штат за штатом. Потім різко обвалився ринок цукру — ціни злетіли, почалися перебої з постачанням. Компанія збанкрутувала, їй навіть довелося розкрити секретний рецепт свого напою.

У 1931 році підприємство купила кондитерська корпорація Loft Candy Co. Незважаючи на Велику депресію, нові власники почали відвойовувати ринок у Coca-Cola. У 1930-х вони завдали конкурентові першого серйозного удару. Pepsi почала випускати свою газованку у пляшках по 12 унцій (360 мл) усього за 5 центів. Coca-Cola за ту саму ціну випускала напої у пляшках вдвічі меншого обʼєму. Рекламний слоган «Удвічі більше за ті самі гроші» зробив свою справу. Pepsi на деякий час випередила конкурента і стала улюбленим напоєм дітей.

Американські діти сидять на підніжці автомобіля та пʼють Pepsi у 12-унцієвих пляшках, 1939 рік. Getty Images

У відповідь Coca-Cola подала до суду на конкурента та зажадала заборонити використовувати у назві слово «cola». Але адвокати Pepsi переконали суд визнати слово загальноприйнятим терміном. Під час Другої світової війни Pepsi випередила інших конкурентів, на кшталт Royal Crown та Dr. Pepper, і стала другою газованкою у країні після Coca-Cola.

У 1947 році на лінію розливу на заводі Pepsi-Cola влаштувався колишній військовий пілот Дональд Кендалл. Він отримав шість підвищень за девʼять років і в 1956-му піднявся до рівня віцепрезидента з маркетингу. А в 1957 році очолив міжнародний напрямок Pepsi.

Кендалл розумів, що Pepsi необхідно зростати, і найпростіший спосіб для цього — захопити ринки в інших країнах. На той час Coca-Cola домінувала у продажах по всій Європі. Тому Кендалл шукав ринки в інших країнах. За кілька років він подвоїв міжнародну присутність компанії, розширивши її охоплення з 60 країн до майже 120. Але була одна країна, куди Кендал мріяв потрапити над усе — величезний Радянський Союз. Він розумів, що буде складно вести бізнес у країні без ринкових відносин та приватної власності. До того ж СРСР був головним ідеологічним ворогом Заходу. Але Кендалл не здавався і чекав слушного випадку, щоб привезти Pepsi до Радянського Союзу. І цей випадок нарешті стався.

Віцепрезидент США Річард Ніксон показує на карті Радянський Союз, липень 1959 року. Getty Images

Ще на початку свого карʼєрного злету Кендалл заводив звʼязки в політичних колах. Він познайомився і зблизився з молодим сенатором-республіканцем Річардом Ніксоном. У 1953 році той став віце-президентом в адміністрації нового глави Білого Дому Двайта Ейзенхауера.

У цей час у СРСР теж змінилося керівництво. У 1957 році Радянський Союз вдало випробував першу у світі міжконтинентальну балістичну ракету і першим у світі запустив штучний супутник на орбіту Землі. Хрущов вирішив, що настав час «втерти носа американцям» і в інших сферах. Тому він домовився з американським президентом Ейзенхауером про обмін господарськими та промисловими виставками між країнами. Відкривати американську виставку у Москві влітку 1959 року прилетів віцепрезидент Ніксон.