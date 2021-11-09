«Ви поїдете, а нам тут жити». Священник Московського патріархату Володимир Маглена першим на Донбасі перейшов до ПЦУ і все втратив. Але не перестав вірити в людей і тепер служить онлайн — репортаж

1.

Кілька років тому, щоб доїхати від одного селища до іншого на Луганщині знадобилося б кілька годин. Тепер тут рівні нові дороги, акуратні узбіччя, іноді трапляються заправки. Усе це ― «Велике будівництво», спроба показати мешканцям «ЛНР», що дороги бувають добрими, таких тут не було й до війни. Між Старобільськом та Марківкою теж нова траса. Щоправда, якщо звернути недалеко від села Чмирівка, потрапляєш на зарослу деревами та кущами стару дорогу. Здається, нею ніхто не їздив уже років із двадцять. Шматки асфальту давно поросли травою, ями розміром із баскетбольний мʼяч і жодних розпізнавальних знаків. Дорога веде до села Веселе. Там живе Володимир Маглена — перший священник Донбасу, який із Московського патріархату перейшов до Православної церкви України. Коли два роки тому Україна тільки-но отримала Томос, про Маглену згадували часто. До нього їздили кореспонденти центральних телеканалів: брали інтервʼю, дзвонили, вмовляли. Зрештою, священникові це набридло і він вирішив не спілкуватися з журналістами, а журналісти забули і про Томос, і про Маглену. Так перший донбаський священник із ПЦУ залишився сам на сам зі своїми проблемами в забутому селі, до якого навіть немає дороги.

— Отче Володимире, ми б заїхали, глянули, як ви служите, — майже кричу я в мікрофон смартфону, звʼязок тут постійно зникає.

― Не питання, давайте у парку зустрінемося, ― каже Володимир, ― у нас вдома дуже не дуже.

— Знаєте, хотілося б на келію подивитися, — не вгамовуюсь я, — може ми все-таки заїдемо до вас додому?

— Я подумаю, — відповідає священник, — пораджуся з матінкою. Підбиратиметеся до нас — телеграфуйте.

Підбиратися складно. За очеретами видніється ґрунтівка, але їхати нею наш водій Віталік не ризикує.

— Зараз зʼїдемо, а вона в болото увіпреться. Що робитимемо? Корову шукати? Щоб витягла, — сміється Віталік.

Робити справді нічого. Плетемося по роздовбаних залишках асфальту зі швидкістю сім кілометрів на годину. Радіо в машині захлинається, раз у раз калічачи слова пісень — сигнал поганий.

— А давайте «Босячка», — каже Віталік і вмикає музику з телефону, — як удома.

Хрипкий голос під стоковий біт читає: «Кольщик, лупани наколочку, чтоб потела форточка, чтоб х*ели девочки, мой стиль ровненький, лишь для босот и луганчан, пацанов качает». За вікном машини сідає сонце, десь горить трава в полі, люди збирають соняшники.

Сергій Моргунов / «Бабель» Сергій Моргунов / «Бабель» Сергій Моргунов / «Бабель» Сергій Моргунов / «Бабель»

Близько восьмої вечора вʼїжджаємо у Веселе. У селі кілька вулиць, церква, школа та гуртожитки Аграрного інституту — це філія Луганського «сільгоспу», яку вивезли з міста після окупації. Дзвоню священникові і кажу, що ми приїхали.

― Вам від школи до лікарні, ви її побачите, вона крута.

У парку біля школи тусуються чоловік із двадцять. На лаві стоїть блютуз-колонка, з неї валить російська попса. Навколо колонки танцюють підлітки, кружляють кілька хлопців на мопедах. Посеред парку памʼятник: жінка тримає за плече голомозу дитину, а та стискає в руках вушанку. Виходимо з машини, щоб зробити фото. Хлопець із дволітровкою пива просить цигарку і пояснює:

— Так це памʼятник мамці. У них батько пішов по сигарети з пивом і не повернувся. Вона малому й каже: не чекай, загубився твій батько по дорозі до ларька.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Зі сторони школи чується ревіння і свист, на дорогу виїжджають червоні «Жигулі», машина петляє, зʼїжджає на узбіччя, мало не врізається в стовп і зникає за поворотом, залишивши хмару пилу. У Веселому — свято.

Дивлюся у бік церкви, дорогою йде високий чоловік у футболці та джинсах.

— Хлопці, — махає нам чоловік, — я тут.

Це Володимир Маглена. Той єдиний священник РПЦ на Донбасі, який перейшов до ПЦУ. Він пропонує прогулятися до школи. Сьогодні там дискотека і можна поспілкуватися з учнями та вчителями. Погоджуємось. Надворі вже темно, фотографувати нічого.

Сергій Моргунов / «Бабель» Сергій Моргунов / «Бабель» Сергій Моргунов / «Бабель» Сергій Моргунов / «Бабель»

2.

― Моя мама була віруюча. Коли 1983 року я закінчив школу, вона сказала: «Вовка, тобі б у семінарію». Я їй відповів: «Бога немає», — розповідає дорогою Маглена. — Мама була мудрішою за мене і не змушувала вступати на священника. Взагалі, християнин із мене так собі був: максимум, на що вистачало, — це за мамою принести кошик на Великдень. Навіть до церкви не заходив.

У 90-х Володимир почав займатися бізнесом, до початку двотисячних уже тримав пʼять торгових точок на ринку у Стаханові. Продавав пакети, одноразовий посуд, всякий ширужиток — усе це він купував у Луганську.

― У 2001 році померла мама. Я пішов замовити панахиду. Зайшов у храм і відчуваю: а мамка не померла, вона є, тут. Але людям цього не розкажеш. Вони біля скроні пальцем покрутять і скажуть, що я дурень і збожеволів. Я почав потроху ходити до церкви.

Ще за рік помер батько Володимира.

― Йому 73 роки було, він жив близько, щодня його навідував. Прийшов — тата немає. Він у мене не пив, тому я здивувався, що його вдома нема. Не піде ж старий уночі гуляти. Шукав його до самого ранку. Знайшов мертвого. Його вбив сусід-малолітка. Так я за рік втратив обох батьків, і мене надломило.

Смерть батька остаточно повернула Володимира до віри.

― На ринку почали говорити, що я збожеволів, у Бога повірив і в церкву ходити став! А я б, якби не ходив до церкви на той момент, — повісився. Одного разу я зрозумів: яка все херня на тлі смерті людини. Гроші, бізнес, ринок. У мене був знайомий бізнесмен, казав: «Навіщо тобі церква, за бабки можна купити все». Я відповідав: «Саша, ти важиш 200 кіло, купи собі похудання». А ще...

Що ще, Володимир не встиг розповісти. Ми повільно підійшли до школи. На сходах танцюють вчителі, на ґанку діти. Грає та сама російська попса. За ґанком, біля дитячих залізних гірок старші підлітки розливають пиво у пластикові стакани.

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— Я чого в цьому селі залишаюся? Молодь тут найкраща, ви не думайте, — каже Маглена, — до нас з усіх сіл приїжджають. На туси.

— О, отче Володимире, — кричить одна з учительок, — а це хто поруч із вами?

— Це мої друзі, журналісти, — відповідає Маглена, — приїхали писати про наше село.

— Та що про нього писати, — каже вчителька, — село в нас найкраще. Гляньте, скільки народу до нас приїжджає на дискотеку. А ще в нас найкращий священник, і ми його любимо!

Маглена сміється, пропонує зробити фото та пройтися до магазину, там можна поспілкуватися з людьми.

Ідемо від школи кудись у темряву, ліхтарів немає, дороги — суцільні вибоїни та ковдобини. У темряві дуже легко підвернути ногу. Зрештою, виходимо до єдиного магазину. На його ґанку — два деревʼяні столики. За ними сидять жінки, пʼють горілку з пивом та співають.

— О-о-о, отче Володимире, — кричить одна з жінок, одягнена в халат із великою ромашкою, — ми сумували.

Маглена швидко вирівнює спину.

— Добрий вечір. До мене приїхали журналісти з Києва, прохання триматися нормально.

— Так ми завжди нормально тримаємо, мені взагалі цей подобається, високий, — каже жінка в халаті і показує пальцем на фотографа Сергія Моргунова, — але інтервʼю давати не буду. Я не фотогігієнічна! І взагалі!

З магазину виходить огрядна жінка. Із короткою стрижкою, у барвистій майці та чорних бриджах. У руках рожевий гаманець. Жінка підходить до столу, випиває чарку горілки.

— Хлопчики, драсьтє. Я — Люба. А це ― отець Володимир, я його та-а-а-ак люблю.

Люба бере Маглену за руку і веде до лави. Поки Моргунов намагається зробити портрет, Люба двадцять разів встигає освідчитися священникові в коханні, поцілувати його в лоба, попросити благословення, подякувати за життя чоловіка.

Сергій Моргунов / «Бабель»

— Розумієш, мій чоловік не мав би жити, — каже Люба зі сльозами на очах, — він зі сходів упав і все. Параліч. Прийшов отець Володимир, причастив. Раз, два, три, чоловік почав говорити. Ожив. Це диво, розумієш?

Маглена весь цей час намагається звільнитися від міцних обіймів Люби. Пропоную піти у бік дому, священник погоджується. Там його вже давно чекає дружина. Іду викинути недокурки в урну, жінка-«ромашка» бере мене за руку.

― ПЦУ, УПЦУ, ППЦУ, — перекручує вона назву української церкви, — усім їм начхати на нас, на Донбас. До війни було начхати, під час війни начхати і тепер начхати. Ніхто сюди не їздив, не їде та не приїде. Ти поїдеш, а мені тут жити.

3.

— Все частіше я ходив до церкви, і сподобався одному батюшці, — розповідає Маглена дорогою додому. — Він до мене підійшов і каже: «Ти якийсь не такий, з тебе священник вийде, давай у вівтар». Стажувався служкою, служив. Вдягав стихар і виконував роль вівтарника. Це було якраз перед Помаранчевою революцією. Але я не вписувався в церковне життя. І почалося — то я сам йшов, то мене виганяли з вівтаря. Я, чесно кажучи, не дуже хороший священник був.

У 2004 році почалася Помаранчева революція. Отець Володимир памʼятає, як тоді людей забрали зі Стаханова — підтримувати в Києві Віктора Януковича.

― Заходжу до храму на службу — храм порожній. Виявляється, всіх віруючих розділили на бригади, в кожній по 20 чоловік і один священник з ними старший. Все проплачено. Садили на потяги до Києва. Столицею вони ходили з хоругвами і молилися. А потім поверталися до села і розповідали ображено, що їх у Києві дурнями називали та не любили.

Володимир Маглена з перервами був служкою десять років. Паралельно торгував на ринку, але справа йшла дедалі гірше. Почав роздавати речі та товар.

— Для всіх я спадав з розуму. Бога шукав скрізь. Сімʼя у злидні впала, мої продавці залишилися спочатку без зарплати, а потім я почав закривати торгові точки. Коротше, сильно захворів на ПГМ. Але мені пощастило із дружиною. Нормальна вже пішла б давно. А Олена залишилася, ми ж від 1991 року вінчані. У мене був друг-католик, говорив: «Вова, у тебе свята дружина. Такого дурня нормальна людина не витерпить, тільки свята. А ти дурень». З дружиною ми разом досі, а друга-католика у 2014 році вбили сепари.

У 2012 році селу Веселе знадобився священник. Маглена подався, його рукоположили в диякони, а 2013-го став повноцінним служителем.

― У мене спочатку не було приходу, я був другим священником на побігеньках. А потім у Веселому дали парафію. Але я жив у Стаханові, от і їздив: сюди у вихідні служити, а туди — в будні жити. І тут щось почалося, стирався світ. А ось ми й прийшли.

Маглена вказує на паркан і білу статую поруч нього. Це копія діви Марії з боснійського Меджугірʼя. У цьому маленькому містечку кілька підлітків 1981 року нібито «побачили Діву Марію з дитиною на руках». З того часу в місті побували понад 30 мільйонів людей, воно стало важливим туристичним центром Боснії, а на статуетках Марії, чотках та іконках тримається вся економіка регіону. Щоправда, Ватикан сумнівається у тому явищі і не визнає його дивом.

Сергій Моргунов / «Бабель» Сергій Моргунов / «Бабель» Сергій Моргунов / «Бабель»

За парканом гавкає пес, подвірʼям бігають коти. Будинок священника старий, всі зручності на вулиці. Володимир піднімається на ґанок і смикає ручку дверей.

― Проходьте і сильно не лякайтеся, живемо як живемо.

Відразу за вхідними дверима кухня, далі коридор веде до зали, а якщо повернути ліворуч — келія. Так Маглена називає свою кімнату, де справжня онлайн-церква. Сам себе отець Володимир називає «падре онлайн». Бо тепер в інтернеті сповідує, читає проповіді та все це стримить.

У залі нас зустрічає дружина священника Олена. Вона виглядає дуже стомленою і, здається, зовсім не хоче, щоб Володимир спілкувався з нами. Від цих інтервʼю самі проблеми — село дуже маленьке, всі знають про всіх. Місцева філософія — мовчи і не висовуйся. Володимир ніби ненароком заспокоює матінку.

― Та я взагалі більше інтервʼю не даю. Вони їдуть, а мені потім тут жити. Але ж ти, Жеко, свій, донбаський, тому я й погодився. Хто ж нас із тобою ще зрозуміє?

Матінка видихає.

— Будете каву? Чай? Є зелений, — каже вона.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Моргунов і Віталік просять чай, я — каву, і тут же шкодую: треба було як усі просити чай, щоб не втомлювати господиню. Матінка зітхає і йде на кухню. Ми сідаємо на диван, священник падає у крісло. Кімната невелика. Біля однієї стіни стоїть диван та шафа для одягу. Навпроти ще один диван та крісло, а між двома диванами шафа для книг. Їх у Маглени багато. Вивчаю книжкові полиці: Біблія, церковні книги, житія святих, раптом на очі потрапляє підручник з «Пітону».

— Ти що, кодити вчишся, — питаю я, — «Пітон» вивчаєш?

— Та ні, це син, — сміється Володимир, — хоча у Полтаві в мене хлопчина є — айтішник, став священником пів року тому. Усі кажуть, що айтішники в Бога не вірять, а в мене чат із віруючими айтішниками вже є! Я ж в онлайні зараз всі бесіди веду, сайт новий робити хочу.

Матінка приносить каву та чай, сідає поряд зі мною на диван. Здається, стежити за тим, щоб священник не сказав чогось зайвого. За вікном дуже темно і тихо. Маглена в доброму гуморі.

― От люди питають: як ви тут живете? Але це наш край. Наш Донбас, — каже священник, — він такий, який є, похмурий, але свій. От ти коли зрозумів, що Луганськ змінюється?

― Напевно у квітні 2014-го, — відповідаю я, — коли зʼявилися росіяни і місцевим бойовикам почали видавати калаші в центрі міста.

― А я помітив, як спочатку зникла українська символіка, — каже священник, — не тому, що її зривали, а тому, що людям стало страшно. Спочатку її знімали водії маршруток, потім забрали прапорці з вітрин, обідрали наклейки. І місто моє протягом кількох днів стало безбарвним. Натомість тепер я розумію, що для мене означає український прапор та його кольори.

— А коли ти зрозумів, що настав час їхати, — питаю я, — коли були бої?

― На початку липня 2014-го року. У 100-тисячному містечку Стаханові, де всі одне одного знають, зʼявилися люди з акцентом. Я подумав, що місцеві любителі русского міра мене, напевно, не чіпатимуть, ми з ними все життя по сусідству пили-гуляли. А от приїжджі чужаки запросто мені голову знесуть. Я пішов на зустріч із другом-католиком, його вдома немає. Виявилося, що його коментар «Слава Україні» побачили в «Однокласниках», приїхали до нього додому з калашами, мішок на голову, у ліс і розстріляли.

Наступного дня Маглена поїхав у село Веселе, тут була парафія, знайшлося й житло — все-таки священник.

― У селі в мене нічого не було. Тільки кімнатка маленька, зараз там бібліотека, та й усе, ― продовжує розповідати Володимир. ― Згодом дали будиночок і запропонували його викупити. Прожив я в ньому рік, а потім зняв відео, де співаю під піаніно «Слава Україні», і виклав його у Facebook.