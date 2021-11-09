«Вы уедете, а нам тут жить». Священник Московского патриархата Владимир Маглена первым на Донбассе перешел в ПЦУ и все потерял. Но не перестал верить в людей и теперь служит онлайн — репортаж

1.

Пару лет назад, чтобы доехать от одного поселка до другого в Луганской области понадобилось бы несколько часов. Теперь тут ровные новые дороги, аккуратные обочины, иногда попадаются заправки. Все это — «Большое строительство», попытка показать жителям «ЛНР», что дороги бывают хорошими, таких тут не было и до войны. Между Старобельском и Марковкой тоже новая трасса. Правда, если свернуть недалеко от села Чмыревка, попадаешь на заросшую деревьями и кустами старую дорогу. Кажется, по ней никто не ездил уже лет двадцать. Куски асфальта давно заросли травой, ямы размером с баскетбольный мяч и никаких опознавательных знаков. Дорога ведет к селу Веселое. Там живет Владимир Маглена — первый священник Донбасса, который из Московского патриархата перешел в Православную церковь Украины. Когда два года назад Украина только получила Томос, о Маглене вспоминали часто. К нему ездили корреспонденты центральных телеканалов: брали интервью, названивали, уговаривали. В конце концов священнику это надоело и он решил не общаться с журналистами, а журналисты забыли и про Томос, и про Маглену. Так первый донбасский священник из ПЦУ остался один на один со своими проблемами в забытом селе, к которому даже нет дороги.

― Отец Владимир, мы бы заехали, глянули, как вы служите, ― почти кричу я в микрофон смартфона, связь тут постоянно пропадает.

― Не вопрос, давайте в парке встретимся, ― говорит Владимир, ― у нас дома очень не очень.

― Знаете, хотелось бы на келью посмотреть, ― не унимаюсь я. ― Может, мы все таки заедем к вам домой?

― Я подумаю, ― отвечает священник, ― посоветуюсь с матушкой. Будете подбираться к нам ― телеграфируйте.

Подбираться сложно. За камышами виднеется грунтовка, но ехать по ней наш водитель Виталик не рискует.

― Сейчас съедем, а она в болото упрется. Чего делать будем? Корову искать? Чтоб вытянула, ― смеется Виталик.

Делать действительно нечего. Плетемся по раздолбанным остаткам асфальта со скоростью семь километров в час. Радио в машине захлебывается, то и дело коверкая слова песен ― сигнал плохой.

― А давайте «Босячка», ― говорит Виталик и включает музыку с телефона, ― как дома.

Хриплый голос под cтоковый бит читает: «Кольщик, лупани наколочку, чтоб потела форточка, чтоб х*ели девочки, мой стиль ровненький, лишь для босот и луганчан, пацанов качает». За окном машины садится солнце, где-то горит трава в поле, люди собирают подсолнухи.

Сергей Моргунов / «Бабель» Сергей Моргунов / «Бабель» Сергей Моргунов / «Бабель» Сергей Моргунов / «Бабель»

Около восьми вечера въезжаем в Веселое. В селе несколько улиц, церковь, школа и общежития Аграрного института — это филиал Луганского «сельхоза», который вывезли из города после оккупации. Звоню священнику и говорю, что мы приехали.

― Вам от школы до больницы, вы ее увидите, она крутая.

В парке у школы тусуются человек двадцать. На лавке стоит блютуз-колонка, из нее валит русская попса. Вокруг колонки пляшут подростки, кружат несколько парней на мопедах. Посреди парка памятник: женщина держит за плечо лысого ребенка, а он сжимает в руках ушанку. Выходим из машины, чтобы сделать несколько фото. Парень с двухлитровкой пива просит сигарету и объясняет:

― Так это, памятник мамке. У них батя ушел за сигаретами и пивом и не вернулся. Она малому и говорит: не жди, потерялся твой батя по дороге в ларек.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Со стороны школы слышится рев и свист, на дорогу выезжают красные «Жигули», машина петляет, съезжает на обочину, чуть не врезается в столб и пропадает за поворотом, оставляя тучу из пыли. В Веселом ― праздник.

Смотрю в сторону церкви, по дороге идет высокий мужчина в футболке и джинсах.

― Ребята, — машет мужчина, ― я тут.

Это Владимир Маглена. Тот самый, единственный священник РПЦ на Донбассе, который перешел в ПЦУ. Он предлагает прогуляться к школе. Сегодня там дискотека и можно пообщаться с учениками и учителями. Соглашаемся. На улице уже темно, фотографировать нечего.

Сергей Моргунов / «Бабель» Сергей Моргунов / «Бабель» Сергей Моргунов / «Бабель» Сергей Моргунов / «Бабель»

2.

― Моя мама была верующая. Когда в 1983 году я закончил школу, она сказала: «Вовка, тебе бы в семинарию». Я ей ответил: «Бога нет», ― рассказывает по дороге Маглена. ― Мама была мудрее меня и не стала заставлять поступать на священника. Вообще, христианин из меня так себе был: максимум, на что хватало, — это за мамой принести корзинку на Пасху. Даже в церковь не заходил.

В 90-х Владимир начал заниматься бизнесом, к началу двухтысячных уже держал пять торговых точек на рынке в Стаханове. Продавал пакеты, одноразовую посуду, всякий ширпотреб ― все это он покупал в Луганске.

― В 2001-м году умерла мама. Я пошел заказать панихиду. Зашел в храм и чувствую: а мамка-то не умерла, она есть, тут. Но людям ведь этого не расскажешь. Они у виска пальцем покрутят и скажут, что я дурак и сошел с ума. Я начал постепенно ходить в церковь.

Еще через год умер отец Владимира.

― Ему 73 года было, он жил близко, каждый день его навещал. Пришел ― папы нет. Он у меня не пил, потому я удивился, что его дома нет. Не пойдет же старик ночью гулять. Искал его до самого утра. Нашел мертвого. Его убил сосед-малолетка. Так я за год потерял обоих родителей, и меня сильно надломило.

Смерть отца окончательно повернула Владимира в веру.

― На рынке стали говорить, что я сошел с ума, в Бога поверил и в церковь ходить стал! А я бы, если бы не ходил в церковь в тот момент, ― повесился. В один момент я понял: какая все херня на фоне смерти человека. Деньги, бизнес, рынок. У меня был знакомый бизнесмен, говорил: «Зачем тебе церковь, за бабки можно купить все». Я отвечал: «Саша, ты весишь 200 кг, купи себе похудение». А еще...

Что еще, Владимир не успел рассказать. Мы медленно подошли к школе. На ступеньках танцуют учителя, на крыльце ― дети. Играет все та же русская попса. За крыльцом, у детских железных горок подростки постарше разливают пиво в пластиковые стаканы.

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― Я ведь чего в этом селе остаюсь? Молодежь тут лучшая, вы не думайте, ― говорит Маглена, ― к нам со всех сел приезжают. Тусить.

― О, отец Владимир, ― кричит одна из учительниц, ― а это кто с вами рядом?

― Это мои друзья, журналисты, ― отвечает Маглена, ― приехали писать про наше село.

― Да что про него писать, ― говорит учительница, ― село у нас лучшее. Вон, смотрите, сколько народу к нам приезжает на дискотеку. А еще у нас лучший священник, и мы его любим!

Маглена смеется, предлагает сделать фото и пройтись к магазину, там можно пообщаться с людьми.

Идем от школы куда-то в темноту, фонарей нет, дороги ― сплошные рытвины и колдобины. В темноте очень легко подвернуть ногу. Наконец выходим к единственному магазину. На его крыльце ― два деревянных столика. За ними сидят женщины, пьют водку с пивом и поют.

― О-о-о, отец Владимир, ― кричит одна из женщин, одетая в халат с крупной ромашкой, ― мы скучали.

Маглена быстро выравнивает спину.

― Добрый вечер. Ко мне приехали журналисты из Киева, просьба вести себя нормально.

― Так мы всегда нормально ведем, мне вообще вот этот нравится, высокенький, ― говорит женщина в халате и показывает пальцем на фотографа Сергея Моргунова, ― но интервью давать не буду. Я не фотогигиеничная! И вообще!

Из магазина выходит тучная женщина. У нее короткая стрижка, цветастая майка, черные бриджи. В руках розовый кошелек. Женщина подходит к столу, выпивает рюмку водки.

― Мальчики, драсьте. Я ― Люба. А это ― отец Владимир, я его та-а-а-ак люблю.

Люба берет Маглену за руку и ведет к лавке. Пока Моргунов пытается сделать портрет, Люба двадцать раз успевает признаться священнику в любви, поцеловать его в лоб, попросить благословения, поблагодарить за жизнь мужа.

Сергей Моргунов / «Бабель»

― Понимаешь, мой муж жить не должен был, ― говорит Люба со слезами на глазах, ― он с лестницы упал и все. Паралич. Пришел отец Владимир, причастил. Раз, два, три, муж начал говорить. Ожил. Это чудо, понимаешь?

Маглена все это время пытается освободиться от крепких объятий Любы. Предлагаю пойти в сторону дома, священник соглашается. Там его уже заждалась жена. Иду выкинуть бычки от сигарет в урну, женщина-«ромашка» берет меня за руку.

― ПЦУ, УПЦУ, ППЦУ, ― коверкает она название украинской церкви, ― всем им плевать на нас, на Донбасс. До войны было плевать, во время войны плевать и теперь плевать. Никто сюда не ездил, не едет и не приедет. Ты уедешь, а мне тут жить.

3.

― Все чаще я ходил в церковь и понравился одному батюшке, ― рассказывает Маглена по дороге домой. ― Он ко мне подошел и говорит: «Ты какой-то не такой, из тебя священник получится, давай в алтарь». Стажировался служкой, прислуживал. Надевал стихарь и выполнял роль алтарника. Это было как раз перед Оранжевой революцией. Но как-то я не вписывался в церковную жизнь. И началось — то я сам уходил, то меня выгоняли из алтаря. Я, если честно, не очень хороший священник был.

В 2004 году началась Оранжевая революция. Отец Владимир помнит, как тогда людей забрали из Стаханова ― поддерживать в Киеве Виктора Януковича.

― Захожу в храм на службу ― храм пустой. Оказывается, всех верующих разделили на бригады, в каждой по 20 человек и один священник с ними старший. Все проплачено. Садили на поезда до Киева. По столице они ходили с хоругвями и молились. А потом возвращались в село и рассказывали обиженно, что их в Киеве дураками называли и не любили.

Владимир Маглена с перерывами был служкой десять лет. Параллельно торговал на рынке, но дело шло все хуже. Начал раздавать вещи и товар.

― Для всех я сходил с ума. Бога искал везде. Семья в нищету скатилась, мои продавцы остались вначале без зарплаты, а потом я начал закрывать торговые точки. Короче, сильно заболел ПГМ. Но мне повезло с женой. Нормальная бы уже ушла давно. А Лена осталась, мы же с 1991 года венчанные. У меня был друг-католик, говорил: «Вова, у тебя жена святая. Такого дурака нормальный человек не вытерпит, только святой. А ты ― дурак». С женой мы вместе до сих пор, а друга-католика в 2014 году убили сепары.

В 2012 году селу Веселое понадобился священник. Маглена подался, его рукоположили в диаконы. В 2013-м стал полноценным служителем.

― У меня сначала не было прихода, я был вторым священником на побегушках. А потом в Веселом дали приход. Но я жил в Стаханове, вот и ездил: сюда по выходным служить, а туда — в будние жить. И тут что-то началось, стирался мир. А вот мы и пришли.

Маглена показывает на забор и белую статую рядом с ним. Это копия девы Марии из боснийского Меджугорья. В этом маленьком городке несколько подростков в 1981 году якобы «увидели Деву Марию с младенцем на руках». С тех пор в городе побывали больше 30 миллионов человек, он стал важным туристическим центром Боснии, а на статуэтках Марии, четках и иконках держится вся экономика региона. Правда, Ватикан сомневается в этом явлении и не признает его чудом.

Сергей Моргунов / «Бабель» Сергей Моргунов / «Бабель» Сергей Моргунов / «Бабель»

За забором лает пес, по двору бегают кошки. Дом священника старый, все удобства на улице. Владимир поднимается на крыльцо и дергает ручку двери.

― Проходите и сильно не пугайтесь, живем как живем.

Сразу за входной дверью кухня, дальше коридор ведет в зал, а если повернуть налево ― келья. Так Маглена называет свою комнату, в которой настоящая онлайн-церковь. Сам себя отец Владимир называет «падреонлайн». Потому что теперь в интернете исповедует, читает проповеди и все это стримит.

В зале нас встречает жена священника Елена. Она выглядит очень уставшей и, кажется, совсем не хочет, чтобы Владимир общался с нами. От этих интервью одни проблемы ― село очень маленькое, все про всех знают. Местная философия ― молчи и не высовывайся. Владимир как бы невзначай успокаивает матушку.

― Да я вообще больше интервью не даю. Они уезжают, а мне потом тут жить. Но ты ж, Жека, свой, донбасский, потому я и согласился. Кто ж еще нас с тобой поймет?

Матушка выдыхает.

― Будете кофе? Чай? Есть зеленый, ― говорит она.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Моргунов и Виталик просят чай, я — кофе, и тут же сожалею: надо было как все просить чай, чтобы не утомлять хозяйку. Матушка вздыхает и уходит на кухню. Мы садимся на диван, священник падает в кресло. Комната небольшая. У одной стены стоит диван и шкаф для одежды. Напротив еще один диван и кресло, а между двумя диванами шкаф для книг. Их у Маглены много. Изучаю книжные полки: Библия, церковные книги, жития святых, внезапно на глаза попадается учебник по «Питону».

― Ты что, кодить учишься, ― спрашиваю я, ― «Питон» изучаешь?

― Да нет, это сын, ― смеется Владимир. ― Хотя вот в Полтаве у меня паренек есть ― айтишник, его рукоположили полгода назад. Все говорят, что айтишники в Бога не верят, а у меня чат с верующими айтишниками уже есть! Я же в онлайне сейчас все беседы веду, сайт новый делать хочу.

Матушка приносит кофе и чай, садится рядом со мной на диван. Кажется, следить за тем, чтобы священник не сказал чего-то лишнего. За окном совсем темно и тихо. У Маглены хорошее настроение.

― Вот люди спрашивают: как вы тут живете? Но это же наш край. Наш Донбасс, ― говорит священник, ― он такой, какой есть, угрюмый, но свой. Вот ты когда понял, что Луганск меняется?

― Наверное, в апреле 2014-го, ― отвечаю я, ― когда появились русские и местным боевикам начали выдавать калаши в центре города.

― А я заметил, как сначала исчезла украинская символика, ― говорит священник. ― Не потому, что ее срывали, а потому что людям стало страшно. Сначала ее снимали водители маршруток, потом убрали флажки с витрин, ободрали наклейки. И город мой в течение нескольких дней стал бесцветным. Зато теперь я понимаю, что для меня значит украинский флаг и его цвета.

― А когда ты понял, что пора уезжать, ― спрашиваю я, ― когда были бои?

― В начале июля 2014 года. В 100-тысячном городке Стаханове, где все друг друга знают, появились люди с акцентом. Я подумал, что если местные любители русского мира меня, наверное, не тронут — мы-то с ними всю жизнь по соседству пили-гуляли, то вот приезжие чужаки запросто мне голову снесут. Я пошел на встречу с другом-католиком, его дома нет. Оказалось, его комментарий «Слава Украине» увидели в «Одноклассниках», приехали к нему домой с калашами, мешок на голову, в лес и расстреляли.

На следующий день Маглена уехал в село Веселое, тут был приход, нашлось и жилье ― все-таки священник.

― В селе у меня ничего не было. Только комнатка маленькая, сейчас там библиотека, да и все, ― продолжает рассказывать Владимир. ― Позже дали домик и предложили его выкупить, в рассрочку. Прожил я в нем год, а потом снял видео, где я пою под пианино «Слава Украине» и выложил его в Facebook.