Скільки людей в Україні померло за останню добу від ковіду? 734 ― рахуємо у тубдиспансерах

В Україні на ранок 26 жовтня вакцинували майже 255 тисяч людей. Першу дозу отримали 185 786 людей, другу — 69 134. За добу коронавірусом заразилися 19 120 людей, 2 939 потрапили до лікарень. За даними МОЗ, 94 відсотків госпіталізованих з коронавірусом минулого тижня — невакциновані. Попередній рекорд зі смертності був минулого четверга — 614 людей. Тепер він побитий. За понеділок, 25 жовтня, померли 734 людини. Це пʼять тубдиспансерів приблизно по 150 ліжок у кожному. Загалом за перші три місяці цього року від туберкульозу в Україні померли 746 людей.