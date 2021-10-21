Скільки людей в Україні померли за останню добу від ковіду? 546 — рахуємо в автомобілях

В Україні на ранок 21 жовтня одразу три рекорди. Перший — рекордна кількість вакцинованих — понад 251 тисяча. Перше щеплення отримали понад 165 тисяч осіб, друге — більш ніж 85 тисяч. Інші два неприємні. За минулу добу виявили 22 415 хворих, попередній максимум був 2 квітня цього року — 20 341 випадок інфікування. МОЗ знову нагадує, що 95% госпіталізованих з коронавірусом минулого тижня — невакциновані. Останній рекорд тримався з понеділка, але за середу від ковіду померло 546 людей. Це майже 136 легкових авто з водієм і трьома пасажирами в кожному.