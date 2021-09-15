У прокат виходить нова «Дюна». Аромат прянощів памʼятаєте? А Пола Атріда знаєте? На піщаних червʼяках їздили? — тест «Бабеля» зі всесвіту Френка Герберта

Шістнадцятого вересня українські кінотеатри почнуть показувати «Дюну» режисера Дені Вільнева. Премʼєра мала відбутися ще в листопаді 2020 року, але через пандемію коронавірусу її відклали. Третього вересня 2021 роки фільм нарешті показали на Венеційському кінофестивалі — він отримав безліч компліментів від критиків. Вільнев не перший режисер, який наважився екранізувати фантастичний роман Френка Герберта. У 1984 році вийшла «Дюна» Девіда Лінча з Кайлом Маклакленом у головній ролі. Тоді глядачі скаржилися, що в фільмі дуже складно зрозуміти, що відбувається, якщо до того не читав оригінальний роман. З усіма своїми алюзіями на арабську культуру, стародавню Персію і сучасні політтехнології всесвіт Герберта справді може здатися заплутаним. Ми не знаємо, чи буде зрозумілий непідготовленим новий фільм Вільнева, але пропонуємо перевірити, наскільки ви знаєтеся на «Дюні», відповівши на десять не дуже складних запитань.