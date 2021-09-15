В прокат выходит новая «Дюна». Аромат спайса помните? А Пола Атрейдеса знаете? На песчаных червях ездили? — тест «Бабеля» по вселенной Фрэнка Герберта

Шестнадцатого сентября украинские кинотеатры начнут показывать «Дюну» режиссера Дени Вильнева. Премьера должна была состояться еще в ноябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее отложили. Третьего сентября 2021 года фильм наконец-то показали на Венецианском кинофестивале — он получил множество комплиментов от критиков. Вильнев не первый режиссер, который решил экранизировать фантастический роман Фрэнка Герберта. В 1984 году вышла «Дюна» Дэвида Линча с Кайлом Маклахленом в главной роли. Тогда зрители жаловались, что в фильме очень сложно понять происходящее, если до того не читал оригинальный роман. Со всеми своими аллюзиями на арабскую культуру, древнюю Персию и современные политтехнологии вселенная Герберта действительно может показаться запутанной. Мы не знаем, будет ли понятен неподготовленным новый фильм Вильнева, но предлагаем проверить, насколько вы подкованы в «Дюне», ответив на десять не самых сложных вопросов.