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Восени 2020-го пожежі в Луганській області знищили кілька сіл. Ми зробили про це фоторепортаж, а рік по тому повернулися і зробили ще один. Ось як тепер живуть люди, яким всі обіцяли допомагати

Автор:
Євген Спірін
Редактор:
Катерина Коберник
Дата:
Восени 2020-го пожежі в Луганській області знищили кілька сіл. Ми зробили про це фоторепортаж, а рік по тому повернулися і зробили ще один. Ось як тепер живуть люди, яким всі обіцяли допомагати

Сергій Моргунов / «Бабель»

Рік тому, у вересні 2020-го, біля Сєверодонецька Луганської області загорівся ліс. Пожежі охопили найближчі селища Капітанове і Сиротине, але найсильніше постраждало селище Воронове — там вигоріла велика частина будинків. У пожежах загинули 9 людей, вогонь знищив 13 тисяч гектарів лісу. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль обіцяв: тим, хто втратив будинок, держава виплатить по 300 тисяч гривень, у кого згорів сарай або літня кухня — по 50 тисяч. Щоб отримати ці гроші, потрібно було зібрати багато документів, а в багатьох вони згоріли. За півтора місяця після пожеж кореспондент «Бабеля» Євген Спірін і фотограф Сергій Моргунов поїхали у Воронове та познайомилися з місцевими жителями. У 70-річного Анатолія в пожежі ледь не загинула 90-річна мама і згорів будинок. У Михайла згоріла дружина — вона повернулася в будинок за документами й не змогла вибратися. Розбирати завали йому допомагав брат Сергій. Восени 2020-го гроші на відновлення будинків нікому не виплатили, і люди готувалися зимувати на руїнах, поспіхом збираючи з підручних засобів халабуди. Допомагали погорільцям волонтери і Червоний Хрест. Через рік Спірін і Моргунов повернулися у Воронове та знайшли своїх знайомих. Ось як вони живуть тепер.

Анатолій

Рік тому Анатолій прийшов у флігель провідати паралізовану матір. Якоїсь миті він відчув, що в повітрі пахне гаром. Виглянув у вікно і побачив — горить ліс. Коли чоловік зрозумів, що вогонь перейде на будинок, виніс мати, а потім речі. Він зібрав їх у вузол і відніс на город. У цей момент загорівся будинок, шматок розпеченого шиферу відірвався і прилетів просто в тюк з речами — від них нічого не залишилося.

Анатолій біля флігеля, який уцілів у пожежі. Будинок праворуч згорів, жовтень 2020.

Анатолій біля флігеля, який уцілів у пожежі. Будинок праворуч згорів, жовтень 2020.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Увесь рік Анатолій намагався отримати належні 300 тисяч гривень компенсації. Каже — безуспішно. «Ходив до [Сергія] Гайдая, потім комісія якась приїжджала — уже цього року, щоб збитки зафіксувати. Сказали, грошей немає. Ніхто нічого [залишки згорілого будинку] не вивозить. Депутати приїжджали або їхні помічники — обіцяли звʼязатися і передзвонити, не передзвонили».

Анатолій біля свого флігеля, вересень 2021.

Анатолій біля свого флігеля, вересень 2021.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Анатолій каже, що отримав з місцевого бюджету пʼять тисяч гривень і зробив новий дах у сараї. Вони з матірʼю, як і раніше, живуть у флігелі. «Вона і раніше лежача була, а тепер взагалі, потрібно прибирати за нею і годувати. Чув, у селі люди отримали гроші, але не я. Дасть бог, перезимую».

Анатолій біля своїх воріт, вересень 2021.

Анатолій біля своїх воріт, вересень 2021.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Михайло і Сергій

Михайло жив у своєму будинку у Вороновому разом із дружиною. Неподалік жив його брат Сергій разом зі своїми онуками. У день пожежі Михайло був удома — дивився телевізор. Коли побачив за вікном заграву, зібрав, усе що потрапило під руку, і виштовхав жінку з дому. Сам побіг заводити машину, щоб виїхати від вогню, думав, що дружина вже десь на дорозі. «Але вона чомусь побігла за документами в будинок. Повернулася. Я поїхав за ворота, думав, що вона втекла. Я кричав крізь дим: “Люба, біжи”. Я кричав, зривав горло, сподівався, що вона десь за двором. А потім зрозумів: вона в будинку. Я тільки крикнув “Люба!”, і тут дах обвалився і все засипало палаючими балками. Я дивився, як вона горить, горить живцем». Останки Люби Міша знайшов на третій день.

Міша і Сергій на руїнах після пожежі, жовтень 2020.

Міша і Сергій на руїнах після пожежі, жовтень 2020.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Пожежа знищила обидва будинки — і Михайла, і Сергія. Перезимувати в один з уцілілих будинків їх пустив сусід-військовий. Сам він поїхав служити в Чугуїв. Михайло, Сергій та його внуки опинилися під одним дахом. Вони разом «крали» дрова в лісі та збирали вугілля по купах у дворів. «Крали» — тому що місцева влада заборонила пиляти ліс, але й на допомогу погорільцям дров не привезли.

Машина Сергія, згоріла у вересні 2020.

Машина Сергія, згоріла у вересні 2020.

Сергій Моргунов / «Бабель»

У Михайла згоріли всі документи, щоб їх відновити, він щодня їздив до Сєверодонецька. Зробив паспорт, права, документи на будинок, отримав посвідчення мисливця. Тепер він знову може стріляти зайців у лісі.

Міша в кімнаті нового будинку, вересень 2021.

Міша в кімнаті нового будинку, вересень 2021.

Сергій Моргунов / «Бабель»

На відновлення будинку Михайло отримав 300 тисяч гривен, його брат — 20 тисяч «за те, що отруївся [чадним газом]». На ці гроші Михайло купив будматеріали і найняв робітників: вони зробили каркас будинку і проводку. Решту Михайло з братом закінчили самі.

Міша і Сергій на порозі нового будинку, вересень 2021.

Міша і Сергій на порозі нового будинку, вересень 2021.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Зараз у будинку готова вітальня, скоро Михайло доробить ванну і туалет. У день, коли ми приїхали, він купив супутникову антену, щоб дивитися телевізор. «Ось, із Сергієм обмивати зібралися. Скромно. Пацани антену варили аж в Лисичанську».

Сергій Моргунов / «Бабель»

Після пожеж Михайло зимував у Сєверодонецьку, а цю зиму збирається провести в новому будинку. «Буде тепло, у мене тут все готово. А взагалі, ліс знову горів, але цього разу швидко загасили. Усім, як зазвичай, плювати на пожежі». Про дружину Михайло намагається не згадувати.

Надія і Петро

З Надією ми теж познайомилися торік. Вона розбирала завали і не хотіла спілкуватися, тим паче фотографуватися. Надія разом з чоловіком Петром усе життя прожили в будинку в Вороновому. Він дістався їм у спадок від батьків. Батько Наді побудував його в 1950-х роках. «Спочатку ми з батьками жили, їздили на роботу на комбінат, нам дали квартиру, але жити в ній ми і не збиралися». Будинок був чотирикімнатний з верандою. Коли почалася пожежа, Петро дивився новини, а Надія займалася домашніми справами.

Петро і Надія в переробленій під будинок майстерні. Вересень 2021.

Петро і Надія в переробленій під будинок майстерні. Вересень 2021.

Сергій Моргунов / «Бабель»

«Я побачив вогонь, — каже Петро, — вискочив на бугор, перший побіг, думаю: сам врятуюся, а все нехай горить». Спочатку пара хотіла сховатися в погребі — але Петро злякався, що там можна учадіти. Зрештою вони побігли селом до тих вулиць, де не було вогню.

Надя біля руїн старого будинку. Вересень 2021.

Надя біля руїн старого будинку. Вересень 2021.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Раніше у Петра була майстерня — теслярська. Пожежа її знищила. «Інструмент, рубанки, фуганки — усе поплавило від вогню. Пилораму теж. У гаражі цвяхи розплавилися. У нас майна згоріло на стільки грошей, що два будинки купити можна б було». Петро отримав компенсацію — 300 тисяч гривень. Каже, що цих грошей ледь вистачило на дах.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Зараз сімʼя живе в колишній майстерні, після пожежі від неї залишилися самі стіни. Петро зробив навіс, усередині постелили підлогу і поставили два ліжка. «Потихеньку будуємо. Живемо в таких умовах. На зиму їдемо [у Сєверодонецьк]». Надія хотіла купити за компенсацію дачу, але відмовилася від цієї ідеї. «Ми до дач не звикли. Тут нікого навколо немає, а там люди з усіх боків». Петро думає, що міг би побудувати великий будинок, як раніше, але заважає вік — йому 76 років, Надії — 74.

Надя в переробленій під будинок майстерні. Вересень 2021.

Надя в переробленій під будинок майстерні. Вересень 2021.

Сергій Моргунов / «Бабель»

У переробленій майстерні Петро і Надія збираються залишатися до перших холодів. Зимувати знову поїдуть у квартиру в Сєверодонецьку, щоб навесні повернутися. «Ми так звикли тут, — каже Надія, — побули зиму у квартирі, у чотирьох стінах — це взагалі смерть. Краще смерть, ніж там жити. Зараз нам на природі добре».

Сергій Моргунов / «Бабель»

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