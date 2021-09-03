Перший день після Другої світової: нове свято в СРСР, тиха війна проти Сталіна і забутий в льодах німецький загін. Що відбувалося у світі 3 вересня 1945 року

Три дня перемоги в одній війні Другого вересня 1945 року Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ «Про оголошення 3 вересня святом перемоги над Японією». У 1945 і 1946 роках третє вересня було неробочим днем. Але вже в 1947-му вихідний скасували. Поступово дату припинили відзначати, хоча указ лишився в силі, а памʼятна дата — в календарі. Про те, щоб повернути свято, заговорили багато років по тому — після розвалу СРСР. А в 2020 році президент Володимир Путін підписав зміни до парламентського закону про памʼятні дати. Але замість річниці перемоги над Японією 3 вересня в Росії оголосили Днем закінчення Другої світової війни. Це була не перша невдала спроба Путіна переписати історію. А цього разу нова дата збіглася з днем памʼяті жертв теракту в Беслані 2004 року.

У Європи і США з цією датою своя історія. Там про капітуляцію Японії дізналися 14 серпня. Через різницю в часі — на день раніше, ніж Японія насправді погодилася капітулювати. У цей день на Таймс-сквер у Нью-Йорку одразу кілька фотографів зняли поцілунок американського моряка Гленна Макдаффі та медсестри Едіт Шейн. Ці фото розійшлися газетами та журналами і стали символами закінчення війни. Фото Віктора Йоргенсена «Прощальний поцілунок війні», зроблене на Таймс-сквер у Нью-Йорку, 14 серпня 1945 року. Wikimedia Щоправда, День перемоги над Японією саме 15 серпня на офіційному рівні відзначають тільки у Великій Британії. У США його святкують 2 вересня — в день фактичного підписання акта про капітуляцію.

Суперечки про майбутнє Японії Новий американський президент Гаррі Трумен і премʼєр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль вважали, що на Ялтинській конференції в лютому 1945 року їхні країни пішли на досить значні поступки Сталіну щодо післявоєнного устрою Європи. Тому після капітуляції Японії долю Далекого Сходу вони хотіли вирішити самі — без Союзу. Третього вересня 25 тисяч американських військових висадилися в Йокогамі за 30 кілометрів від Токіо, щоб завершити окупацію Японії якомога швидше. На думку Микити Хрущова, який став главою СРСР після смерті Сталіна, саме після капітуляції Японії відносини СРСР із Заходом почали різко погіршуватися. «Після підписання мирного договору з Японією наші представники ще якийсь час перебували в Токіо, не хотіли їхати звідти, користувалися правом держави, яка теж приймала капітуляцію Японії. Нарешті американці попросили, щоб ми пішли геть. Ми пручалися. Зрештою, наші люди були там буквально блоковані. Їм були створені нестерпні умови життя. Вони нічим, по суті, не займалися, їх нікуди не пускали, з ними не рахувались. Зрештою наші люди поїхали додому», — писав Хрущов у своїх мемуарах. Десант моряків радянського Тихоокеанського флоту піднімає прапор над затокою Порт-Артур у Маньчжурії, вересень 1945 року. Getty Images Зрештою Радянський Союз так і не підписав мирний договір із Японією. Через це невирішеним залишилося питання з Південним Сахаліном і Курильськими островами, які СРСР захопив у ході Другої світової. Сталін вважав їх «компенсацією» за поразку Російської імперії у війні з Японією 1904—1905 років. Суперечки з приводу цих територій між Японією і Росією тривають досі.

Борги за ленд-лізом Третього вересня Сполучені Штати запропонували країнам, які отримували американську військову допомогу за програмою ленд-лізу (детальніше про ленд-ліз читайте тут ), повернути вцілілу військову техніку. За знищене в ході боїв озброєння грошей не вимагали. Але потрібно було заплатити за цивільні поставки, які залишилися у країн-одержувачів станом на 2 вересня 1945 року, — залізничний транспорт, пароплави, вантажівки, верстати для заводів та інше обладнання. Американський торговий моряк Джордж Райт дарує радянському офіцеру картину, на якій радянська військова працівниця і американський моряк розвантажують американський танк, постачений за ленд-лізом, серпень 1944 року. Wikimedia СРСР спочатку нарахували 2,6 мільярда доларів боргів, але пізніше цю суму зменшили вдвічі з розстрочкою на 30 років. У відповідь Сталін заявив, що «СРСР цілком розплатився з боргами за ленд-ліз кровʼю своїх солдатів». У підсумку Радянський Союз борги так і не виплатив і передав їх Російській Федерації. Та повністю погасила борг у серпні 2006-го.