Первый день после Второй мировой: новый праздник в СССР, тихая война против Сталина и забытый во льдах немецкий отряд. Что происходило в мире 3 сентября 1945 года

Три дня победы в одной войне Второго сентября 1945 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией». В 1945 и 1946 годах 3 сентября был нерабочим днем. Но уже в 1947-м выходной отменили. Постепенно дату перестали отмечать, хотя указ остался в силе, а памятная дата — в календаре. О том, чтобы вернуть праздник, заговорили много лет спустя — после развала СССР. А в 2020 году президент Владимир Путин подписал изменения в парламентский закон о памятных датах. Но вместо годовщины победы над Японией 3 сентября в России объявили Днем окончания Второй мировой войны. Это была не первая неудачная попытка Путина переписать историю. А в этот раз новая дата совпала с днем памяти жертв теракта в Беслане 2004 года.

У Европы и США с этой датой связана своя история. Там о капитуляции Японии узнали 14 августа. Из-за разницы во времени — на день раньше, чем Япония на самом деле согласилась капитулировать. В этот день на Таймс-сквер в Нью-Йорке сразу несколько фотографов засняли поцелуй американского моряка Гленна Макдаффи и медсестры Эдит Шейн. Эти фото разошлись по газетам и журналам и стали символами окончания войны. Фото Виктора Йоргенсена «Прощальный поцелуй войне», сделанное на Таймс-сквер в Нью-Йорке, 14 августа 1945 года. Wikimedia Правда, День победы над Японией именно 15 августа на официальном уровне отмечают только в Великобритании. В США его празднуют 2 сентября — в день фактического подписания акта о капитуляции.

Споры о будущем Японии Новый американский президент Гарри Трумэн и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль считали, что на Ялтинской конференции в феврале 1945 года их страны пошли на слишком большие уступки Сталину в вопросе послевоенного устройства Европы. Поэтому после капитуляции Японии судьбу Дальнего Востока они хотели решить сами — без Союза. Третьего сентября 25 тысяч американских военных высадились в Йокогаме в 30 километрах от Токио, чтобы завершить оккупацию Японии как можно скорее. По мнению Никиты Хрущева, который стал главой СССР после смерти Сталина, именно после капитуляции Японии отношения СССР с Западом начали резко ухудшаться. «После подписания мирного договора с Японией наши представители еще какое-то время пребывали в Токио, не хотели уезжать оттуда, пользовались правом державы, которая тоже принимала капитуляцию Японии. Наконец американцы попросили, чтобы мы ушли вон. Мы сопротивлялись. В конце концов, наши люди были там буквально блокированы. Им были созданы невыносимые условия жизни. Они ничем, по существу, не занимались, их никуда не пускали, с ними не считались. В результате наши люди уехали домой», — писал Хрущев в своих мемуарах. Десант моряков советского Тихоокеанского флота поднимает флаг над заливом Порт-Артур в Маньчжурии, сентябрь 1945 года. Getty Images В итоге Советский Союз так и не подписал мирный договор с Японией. Из-за этого нерешенным остался вопрос с Южным Сахалином и Курильскими островами, которые СССР захватил в ходе Второй мировой. Сталин считал их «компенсацией» за поражение Российской империи в войне с Японией 1904—1905 годов. Споры по поводу этих территорий между Японией и Россией продолжаются до сих пор.

Долги по ленд-лизу Третьего сентября Соединенные Штаты предложили странам, которые получали американскую военную помощь по программе ленд-лиза (подробней о ленд-лизе читайте тут), вернуть уцелевшую военную технику. За уничтоженное в ходе боев вооружение денег не требовали. Но нужно было заплатить за гражданские поставки, которые остались у стран-получателей по состоянию на 2 сентября 1945 года, — железнодорожный транспорт, пароходы, грузовики, станки для заводов и прочее оборудование. Американский торговый моряк Джордж Райт дарит советскому офицеру картину, на которой советская военная работница и американский моряк разгружают американский танк, поставленный по ленд-лизу, август 1944 года. Wikimedia СССР сначала насчитали 2,6 миллиарда долларов долгов, но позже эту сумму уменьшили вдвое с рассрочкой на 30 лет. В ответ Сталин заявил, что «СССР вполне расплатился по долгам за ленд-лиз кровью своих солдат». В итоге Советский Союз долги так и не выплатил и передал их Российской Федерации. Она полностью погасила долг в августе 2006-го.