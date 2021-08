Дістав піт? Насправді нам із ним дуже пощастило. Він не зелений чи рожевий ― а такий буває. Він допоміг нам опанувати планету. І підказує у виборі партнера. Переказуємо головне з книжки «Радість поту»

Піт дратує більшість людей, адже мало коли буває доречним. Але насправді він дуже допоміг людству в еволюції. Приміром, тому, що це найкраща система клімат-контролю, яка існує у тваринному світі ― всі альтернативи набагато менш зручні. Або тому, що піт допомагає нам обрати пару ― є навіть вечірки, на яких потенційні партнери нюхають піт одне одного. Канадійська наукова журналістка Сара Евертс побувала на такій вечірці, а ще дослідила десятки наукових робіт про піт ― і написала книжку The Joy of Sweat, «Радість поту». Видання вже стало бестселером у Канаді та США, а газета The New York Times назвала його «найочікуванішою книжкою цього літа». Ми прочитали її й коротко переказуємо найцікавіше.