Достал пот? На самом деле нам с ним очень повезло. Он не зеленый или розовый — а такой бывает. Он очень помог нам в эволюции. И подсказывает в выборе партнера. Самое интересное из книги «Радость пота»

Пот раздражает большинство людей, ведь редко когда бывает кстати. Но на самом деле он очень помог человечеству в эволюции. Например, потому, что это лучшая система климат-контроля, существующая в животном мире — все альтернативы гораздо менее удобны. Или потому, что пот помогает нам выбрать пару — есть даже вечеринки, на которых потенциальные партнеры нюхают пот друг друга. Канадская научная журналистка Сара Эвертс побывала на такой вечеринке, а еще исследовала десятки научных работ о поте — и написала книгу The Joy of Sweat, «Радость пота». Издание уже стало бестселлером в Канаде и США, а газета The New York Times назвала его «самой ожидаемой книгой этого лета». Мы прочитали ее и коротко пересказываем самое интересное.