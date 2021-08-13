Онлайн-супермаркет Cooker збирає замовлення за три хвилини, а доставляє за дванадцять. «Бабель» теж спробував зібрати замовлення: вийшло не дуже швидко, та зате весело — репортаж

Ми з Cooker домовляємося, що на роботу приїду о десятій ранку. «Хмарна» кухня, куди мене «влаштували» попрацювати на один день, розташована на вулиці Ахматової — це Позняки, спальний район Києва на лівому березі Дніпра. На початку десятої сідаю в таксі. Водій-іранець каже, що йому дуже подобається Київ — красиво, але Позняків він трохи боїться. Якось у нього сів телефон, і без навігатора він блукав серед однакових будинків більше ніж пів години. Через 30 хвилин ми з Моргуновим приїжджаємо за адресою, навколо ті самі схожі багатоповерхівки. За адресою — довгий будинок на кілька десятків підʼїздів. Біля входу мене має чекати керуючий Вʼячеслав. Але ніяких табличок або покажчиків на будинку немає. Обходимо його по колу, нарешті помічаємо курʼєра, який мчить на велосипеді. Йдемо за ним і, нарешті, в торці будинку помічаємо ще кілька таких же фірмових електровелосипедів з написом Cooker. Дзвоню Вʼячеславу, у нього відключений телефон.

— Може, ходімо булок купимо, їсти хочеться, — каже Моргунов.

— Так там всередині замовиш і поїси, — відповідаю я.

Сергій Моргунов / «Бабель»

У цей час відчиняються залізні двері, з них виходить чоловік у джинсах, білій сорочці та окулярах.

— А ви, напевно, до мене?

— А ви, напевно, Вʼячеслав, — відповідаю, — я вам дзвоню, а у вас вимкнений телефон.

— Та тут такі стіни в будинку, що звʼязку немає зовсім. Проходьте.

Проходимо всередину, відразу на вході маленький ресепшн, за компʼютером сидить хлопець у фірмовій майці.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Далі, направо, кімната. Вона заставлена стелажами, на них продукти — соуси, крупи, кава, солодощі, біля стіни кілька холодильників із замороженими напівфабрикатами, в торці прохід до ще одного приміщення — там алкоголь і сигарети. Словом, все як у маленькому супермаркеті біля будинку, тільки всередині немає покупців. Питаю, чи давно запустився сервіс.

— Спочатку ми запускалися як інтернет-магазин продажу мʼясних делікатесів, — каже Вʼячеслав, — але потім вирішили, що потрібно розвиватися і робити онлайн-супермаркет. Почали в карантинний рік з 6 станцій, тепер їх уже 16. Система працює так: клієнт обирає на сайті, що хоче замовити, потім замовляє, ми одразу бачимо список, за три хвилини його збираємо і ще за 12 привозимо за адресою. Перша версія бізнес-моделі Cooker була з доставкою за 30 хвилин, але у світі розвивається концепція урбаністики, де є поняття «доступність всіх сервісів за 15 хвилин», тому Cooker 2.0 у червні стартував з 15 хвилинами, як аналогічні проєкти у світі

— А що, як курʼєр не встиг за 12 хвилин привезти, — кажу я, — його бʼє струмом?

— Струмом не бʼємо, ми гуманісти. Ні, ну всяке буває, затор, ремонт на дорозі, колесо пробив. Це ж місто. Але у нас радіус доставки навколо станції — 3 кілометри. Так що за 15 хвилин цілком можна доставити.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Вʼячеслав ніяковіє, каже що не готувався відповідати на запитання і показує на годинник — уже 10:25, мені пора ставати до збирання замовлень. Заходжу переодягнутися в уніформу в кімнату для курʼєрів. Вона невелика, біля вікна стіл з мікрохвильовкою і чайником, уздовж стін — залізні шафки для речей. Одягаю фірмову майку і виходжу в зал. Там вже гасають працівники. Гасають у буквальному сенсі — швидко бігають з візками між рядами з продуктами, комплектують замовлення.

Сергій Моргунов / «Бабель»

З ресепшена кричить оператор: «Замовлення!» Це означає, що мені потрібно бігти до нього, забрати список і прийняти замовлення на збирання. Мій список доволі довгий.

Куряче філе

Стейки

Дві пляшки віскі

Банка розчинної кави

Літр мінеральної води без газу

Філе лосося

700 грам бананів

Кілограм цибулі

Кілограм картоплі

Сирники

Паста з куркою

Майонез 67%

Літровий пакет молока 1%

Десяток яєць.

Щоб зібрати все замовлення, у мене є три хвилини, у курʼєра буде 12 хвилин, щоб його довезти. Вмикаю таймер і дивлюся на список.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Навпроти кожного товару є код, він позначає групу товарів, таким же кодом позначені стелажі з продуктами. Наприклад, стелаж 1.2 — це курячі філе і відбивні. Надіваю рукавички — це непросто, вони маленького розміру, а мої пальці — ні. У кутку беру двоярусний візок — нижня корзина для важкого, верхня для того, що легко помʼяти, наприклад, для помідорів. Починаю з філе і стейків, вони в кімнаті-холодильнику. Біжу туди, всередині вже кілька людей, збирають інші замовлення. Шукаю потрібний мені стелаж в надії на те, що кожен продукт зі своїм кодом і знайти їх легко. Але виявляється, що на полиці цілі стоси курячих напівфабрикатів — і всі вони різні. Розгублено перебираю упаковки з мʼясом. Колеги сміються.

— Що, не виходить знайти? Там же на папірці штрих-код написаний, — каже одна з працівниць, — дивись на упаковці і потім на папері. Згодом запамʼятаєш їх.