Онлайн-супермаркет Cooker собирает заказ за три минуты, а доставляет за двенадцать. «Бабель» тоже попробовал собрать заказ: получилось не очень быстро, но зато весело — репортаж

Мы с Cooker договариваемся, что на работу приеду к десяти утра. «Облачная» кухня, куда меня «устроили» поработать на один день, находится на улице Ахматовой — это Позняки, спальный район Киева на левом берегу Днепра. В начале десятого сажусь в такси. Водитель-иранец говорит, что ему очень нравится Киев — красиво, но Позняков он немного боится. Как-то у него сел телефон, и без навигатора он блукал среди одинаковых домов больше получаса. Спустя 30 минут мы с Моргуновым приезжаем по адресу, вокруг — те самые похожие многоэтажки. По адресу ― длинный дом на несколько десятков подъездов. У входа меня должен ждать управляющий Вячеслав. Но никаких табличек или указателей на доме нет. Обходим его по кругу, наконец замечаем несущегося на велосипеде курьера. Идем за ним и в торце дома видим еще несколько таких же фирменных электровелосипедов с надписью Cooker. Звоню Вячеславу, у него отключен телефон.

― Может, пойдем булок купим, есть хочется, — говорит Моргунов.

― Так там внутри закажешь и поешь, ― отвечаю я.

Сергей Моргунов / «Бабель»

В это время открывается железная дверь, из нее выходит мужчина в джинсах, белой рубашке и очках.

― А вы, наверное, ко мне?

― А вы, наверное, Вячеслав, — отвечаю, — я вам звоню, а у вас телефон выключен.

― Да тут такие стены в доме, что связи нет совсем. Проходите.

Заходим внутрь, сразу на входе маленький ресепшн, за компьютером сидит парень в фирменной майке.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Дальше, направо, комната. Она заставлена стеллажами, на них продукты — соусы, крупы, кофе, сладости, у стены несколько холодильников с замороженными полуфабрикатами, в торце проход в еще одно помещение — там алкоголь и сигареты. Словом, все как в маленьком супермаркете у дома, только внутри нет покупателей. Спрашиваю, давно ли запустился сервис.

― Сначала мы запускались как интернет-магазин мясных деликатесов, — говорит Вячеслав, — но потом решили, что нужно развиваться и делать онлайн-супермаркет. Начали в карантинный год с 6 станций, сейчас их уже 16. Система работает так: клиент выбирает на сайте, что хочет заказать, потом заказывает, мы тут же видим список, за три минуты его собираем и еще за 12 привозим по адресу. Первая версия бизнес-модели Cooker была с доставкой за 30 минут, но в мире развивается концепция урбанистики, где есть понятие «доступность всех сервисов за 15 минут», поэтому Cooker 2.0 в июне стартовал с 15 минутами, как аналогичные проекты в мире.

― А что, если курьер не успел за 12 минут привезти, — говорю я, — его бьет током?

― Током не бьем, мы гуманисты. Нет, ну всякое бывает, пробка, ремонт на дороге, колесо пробил. Это же город. Но у нас радиус доставки вокруг станции — 3 километра. Так что за 15 минут вполне возможно доставить.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Вячеслав смущается, говорит, что не готовился отвечать на вопросы, и показывает на часы — уже 10:25, мне пора становиться на сборку заказов. Захожу переодеться в униформу в комнату для курьеров. Она небольшая, у окна стол с микроволновкой и чайником, вдоль стен — железные шкафчики для вещей. Надеваю фирменную майку и выхожу в зал. Там уже носятся работники. Носятся в буквальном смысле — быстро бегают с тележками между рядами с продуктами, комплектуют заказы.

Сергей Моргунов / «Бабель»

С ресепшена кричит оператор: «Заказ!» Это значит, что мне нужно бежать к нему, забрать список и принять заказ на сборку. Мой перечень довольно длинный.

Куриное филе

Стейки

Две бутылки виски

Банка растворимого кофе

Литр минеральной воды без газа

Филе лосося

700 грамм бананов

Килограмм лука

Килограмм картофеля

Сырники

Паста с курицей

Майонез 67%

Литровый пакет молока 1%

Десяток яиц.

Чтобы собрать весь заказ, у меня есть три минуты, у курьера будет 12 минут, чтобы его довезти. Включаю таймер и смотрю на список.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Напротив каждого товара стоит код, он обозначает группу товаров, таким же кодом помечены стеллажи с продуктами. Например, стеллаж 1.2 — это куриные филе и отбивные. Надеваю перчатки — это непросто, они маленького размера, а мои пальцы — нет. В углу беру двухъярусную тележку — нижняя корзина для тяжелого, верхняя для того, что легко помять, например, для помидоров. Начинаю с филе и стейков. Они находятся в комнате-холодильнике. Бегу туда, внутри уже несколько человек — собирают другие заказы. Ищу нужный мне стеллаж в надежде на то, что все продукты со своим кодом и найти их легко. Но оказывается, что на полке целые стопки с куриными полуфабрикатами — и все они разные. Растерянно перебираю упаковки с мясом. Коллеги смеются.

― Что, не получается найти? Там же на бумажке штрих-код написан, — говорит одна из работниц, — смотри на упаковке и потом на бумаге. Со временем запомнишь их.