Завтра розпочнеться 10-й Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів. У вас ще є шанс придбати квитки! Ось 10 короткометражок, на які варто звернути увагу

Драма «Я боюся забути твоє обличчя»
Програма: Фестивальні хіти. Блок І
Про що фільм. Адам не бачив свою кохану вже понад два місяці. На 82-й день він вирушає у небезпечну подорож, щоб знову з нею зустрітися. Драму «Я боюся забути твоє обличчя» визнали найкращим арабським короткометражним фільмом на кінофестивалі в Ель-Гуні. Стрічка також стала першим єгипетським фільмом, який отримав головну нагороду Каннського кінофестивалю за короткометражний фільм.
Драма «Дастін»
Програма: Фестивальні хіти. Блок І
Про що фільм. Трансжінка Дастін, її хлопець Фелікс та їхні друзі Рая і Хіан розважаються на рейві на старому складі. Вони танцюють і вживають наркотики. Зрештою, cитуація виходить з-під контролю. Чотирьох друзів виганяють з клубу. Проте для Дастін та її друзів вечірка лише починається. У 2020 році «Дастін» увійшов до програми Тижня критики Каннського кінофестивалю, однак через пандемію коронавірусу показ скасували. На Міжнародному кінофестивалі у Торонто стрічка виграла премію IMDbPro Short Cuts Award як найкращий міжнародний короткометражний фільм.
Повний перелік програм (точний час, локації показів та вартість квитків можна переглянути за посиланнями)
Спеціальні програми:
Анімаційне божевілля — 5 серпня
Short attack — 6 серпня
Комедії — 7 серпня
Teen spirit — 8 серпня
Фільми-переможці — 8 серпня
Конкурсні програми:
Міжнародний конкурс. Блок І — 5 серпня
Національний конкурс. Блок І — 6 серпня
Міжнародний конкурс. Блок ІІ — 6 серпня
Національний конкурс. Блок ІІ — 7 серпня
Міжнародний конкурс. Блок ІІІ — 7 серпня
У центрі уваги:
Піонерка кіно: Аліс Ґі-Блаше — 6 серпня
У фокусі: Вільям Лабурі — 7 серпня
Sexuality matters:
Квір-анімація — 4 серпня
MIDNIGHT SEXY SHORTS — 6 серпня
FEM* RIOT — 7 серпня
Out & proud — 7 серпня
Фестивальні хіти:
Фестивальні хіти. Блок І — 4 серпня
Фестивальні хіти. Блок ІІ — 5 серпня
Азіатика:
Корейська інді-анімація — 4 серпня
Крізь Вʼєтнам — 8 серпня
Любовний настрій — 8 серпня
Fighting, belonging:
Колективне кіно — 5 серпня
Over the border — 5 серпня
Додому й назад — 7 серпня
До житлового питання — 8 серпня
Український короткий метр: становлення:
KISFF 10 років: вибрані українські фільми — 5 серпня
Український короткий метр: становлення — 7 серпня
Зелений театр:
MIDNIGHT SEXY SHORTS — 5 серпня
Комедії — 9 серпня
Анімаційне божевілля — 10 серпня
Онлайн:
KISFF 10 років: вибрані світові фільми — 4 серпня
KISFF 10 років: вибрані світові фільми — 4 серпня
Драма «Філіпіньяна»
Програма: Фестивальні хіти. Блок ІІ
Про що фільм. Ізабель — нова працівниця на полі для гольфу. Дівчина лише знайомиться зі своїми обов’язками, проте що більше часу вона проводить на роботі, то більше усвідомлює, що світ гольф-клубу віддзеркалює соціальний устрій Філіппін, з його величезним розривом між багатими та бідними. «Філіпіньяна» — стрічка-переможець кінофестивалю Short Shorts Film Festival & Asia, який проводився цьогоріч у Токіо у гібридному форматі. У 2020 році стрічка отримала Срібного ведмедя — Гран-прі журі Берлінале.
Роуд-муві «Без тебе»
Програма: Український короткий метр: становлення
Про що фільм. Двоє чоловіків їдуть на день народження до старшого брата. Дорогою автівка ламається. Шансів знайти допомогу — небагато, тому брати вирішують пройти решту шляху пішки. Алієв присвятив фільм брату, який загинув в автокатастрофі. У зйомках брали участь його родичі. Премʼєра «Без тебе» відбулася у лютому 2016 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі.
Трагікомедія «Випускʼ97 »
Програма: Український короткий метр: становлення
Про що фільм. Роман живе у провінційному містечку і заробляє на життя тим, що ремонтує телевізори та продає антени. Він веде усамітнене життя, проте усе змінюється, коли в місто повертається його однокласниця Люда. Роман давно у неї закоханий і намагається зробити усе можливе, щоб не втратити її знову. Світова премʼєра стрічки відбулася у 2017 році на 8-му Одеському міжнародному кінофестивалі. Вона отримала головний приз у національній короткометражній програмі.
Драма «Коханець з Маніли»
Програма: Любовний настрій
Про що фільм. Норвежець Ларс утікає від своїх фінансових проблем до столиці Філіппін Маніли. Тут він знайомиться з місцевою жінкою Ебігейл. Чоловік закохується і освідчується Ебігейл, однак вона не поспішає пов’язувати з ним життя. Прем’єра стрічки відбулася 2019 року, на Тижні критики Каннського кінофестивалю.
Сатирична комедія «Наслідки фемінізму»
Програма: Піонерка кіно: Аліс Ґі-Блаше
Про що фільм. «Наслідки фемінізму» — один з найвідоміших фільмів першої жінки-режисерки Аліс Ґі-Блаше. Знятий у 1906 році, він зображує суспільство, у якому гендерні ролі — нестандартні. Чоловіки шиють, перуть білизну та доглядають за дітьми, тоді як жінки п’ють алкоголь, читають газети та б’ються через чоловіків. Загалом у програмі фестивалю 13 фільмів Аліс Ґі-Блаше, знятих у період між 1898 і 1907 роками.
Драма «Хто є жінка?»
Програма: FEM* RIOT
Про що фільм. Один з найяскравіших фільмів програми FEM* RIOT фокусується на проблемі гендерної ідентичності. В основі сюжету — ситуація у жіночій роздягальні. Одна з відвідувачок просить трансгендерну жінку піти. Після цього розпочинається дискусія про те, чи може людина, яка народилася чоловіком, бути справжньою жінкою.
Анімаційний горор «Пси-привиди»
Програма: Анімаційне божевілля
Про що фільм. «Пси-привиди » — одинадцятихвилинний абсурдистський горор про песика, який потрапляє у нову родину. Залишившись сам удома, він блукає порожніми кімнатами, де натрапляє на привидів інших собак, які були улюбленцями його господарів. Прем’єра стрічки відбулася у 2021 році, на кінофестивалі Sundence. Фільм отримав схвальні відгуки критиків не лише за майстерну анімацію, а й за продуманий сюжет.
Драма «Небачена ріка»
Програма: Крізь В’єтнам
Про що фільм. Меконг — одна з найбільших річок Азії. The Unseen River фокусується на трьох пов’язаних з нею історіях: про молоду пару, яка відвідує футуристичний храм, про двох закоханих, що випадково возз’єднуються через 30 років після розлуки, та про чорно-білого песика. У 2021 році The Unseen River номінували на Спеціальний приз журі за короткометражний фільм на Sundance Film Festival. Минулоріч стрічка також отримала низку номінацій на Міжнародному кінофестивалі у Локарно, Нью-Йоркському кінофестивалі та Міжнародному кінофестивалі у Чикаго.
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