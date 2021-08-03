Завтра начнется 10-й Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов. У вас еще есть шанс приобрести билеты! Вот 10 короткометражек, на которые стоит обратить внимание

Драма «Боюсь забыть твое лицо»
Программа: Фестивальные хиты. Блок І
О чем фильм. Адам не видел свою возлюбленную уже больше двух месяцев. На 82-й день он отправляется в опасное путешествие, чтобы снова с ней встретиться. Драму «Боюсь забыть твое лицо» признали лучшим арабским короткометражным фильмом на кинофестивале в Эль-Гуне. Лента также стала первым египетским фильмом, получившим главную награду Каннского кинофестиваля за короткометражный фильм.
Драма «Дастин»
Программа: Фестивальные хиты. Блок I
О чем фильм. Трансженщина Дастин, ее парень Феликс и их друзья Рая и Хиан развлекаются на рейве на старом складе. Они танцуют и употребляют наркотики. В конце концов, ситуация выходит из-под контроля. Четырех друзей выгоняют из клуба. Однако, для Дастин и ее друзей вечеринка только начинается. В 2020 году «Дастин» вошел в программу Недели критики Каннского кинофестиваля, однако из-за пандемии коронавируса показ отменили. На Международном кинофестивале в Торонто лента выиграла премию IMDbPro Short Cuts Award как лучший международный короткометражный фильм.
Полный перечень программ (точное время, локации показов и стоимость билетов можно посмотреть по ссылкам)
Специальные программы:
Анимационное безумие — 5 августа
Short attack — 6 августа
Комедии — 7 августа
Teen spirit — 8 августа
Фильмы-победители — 8 августа
Конкурсные программы:
Международный конкурс. Блок I — 5 августа
Национальный конкурс. Блок I — 6 августа
Международный конкурс. Блок II — 6 августа
Национальный конкурс. Блок II — 7 августа
Международный конкурс. Блок III — 7 августа
В центре внимания:
Пионер кино: Алис Ги-Блаше — 6 августа
В фокусе: Уильям Лабуре — 7 августа
Sexuality matters:
Квир-анимация — 4 августа
MIDNIGHT SEXY SHORTS — 6 августа
FEM* RIOT — 7 августа
Out & proud — 7 августа
Фестивальные хиты:
Фестивальные хиты. Блок I — 4 августа
Фестивальные хиты. Блок II — 5 августа
Азиатик:
Корейская инди-анимация — 4 августа
Сквозь Вьетнам — 8 августа
Любовное настроение — 8 августа
Fighting, belonging:
Коллективное кино — 5 августа
Over the border — 5 августа
Домой и обратно — 7 августа
К жилищному вопросу — 8 августа
Украинский короткий метр: становление:
KISFF 10 лет: избранные украинские фильмы — 5 августа
Украинский короткий метр: становление — 7 августа
Зеленый театр:
MIDNIGHT SEXY SHORTS — 5 августа
Комедии — 9 августа
Анимационное безумие — 10 августа
Онлайн:
KISFF 10 лет: избранные мировые фильмы — 4 августа
KISFF 10 лет: избранные мировые фильмы — 4 августа
Драма «Филипиньяна»
Программа: Фестивальные хиты. Блок ІІ
О чем фильм. Изабель — новая работница на поле для гольфа. Девушка только разбирается в своих обязанностях, но чем больше времени она проводит на работе, тем больше осознает, что мир гольф-клуба отражает социальное устройство Филиппин, с огромным разрывом между богатыми и бедными. «Филипиньяна» — фильм-победитель кинофестиваля Short Shorts Film Festival & Asia, который проводился в этом году в Токио в гибридном формате. В 2020 году лента получила Серебряного медведя — Гран-при жюри Берлинале.
Роуд-муви «Без тебя»
Программа: Украинский короткий метр: становление
О чем фильм. Двое мужчин едут на день рождения старшего брата. В пути машина ломается. Шансов найти помощь — немного, поэтому братья решают пройти остаток пути пешком. Алиев посвятил фильм брату, погибшему в автокатастрофе. В съемках принимали участие его родственники. Премьера «Без тебя» состоялась в феврале 2016 года на Берлинском международном кинофестивале.
Трагикомедия «Выпускʼ97»
Программа: Украинский короткий метр: становление
О чем фильм. Роман живет в провинциальном городке и зарабатывает на жизнь тем, что ремонтирует телевизоры и продает антенны. Его жизнь довольно одинокая, однако все меняется, когда в город возвращается его одноклассница Люда. Роман давно в нее влюблен и пытается сделать все возможное, чтобы не потерять ее снова. Мировая премьера картины состоялась в 2017 году на 8-м Одесском международном кинофестивале. Она получила главный приз в национальной короткометражной программе.
Драма «Любовник из Манилы»
Программа: Любовное настроение
О чем фильм. Норвежец Ларс сбегает от своих финансовых проблем в столицу Филиппин Манилу. Здесь он знакомится с местной женщиной Эбигейл. Мужчина влюбляется и делает Эбигейл предложение, однако она не спешит связывать с ним жизнь. Премьера ленты состоялась в 2019 году, на Неделе критики Каннского кинофестиваля.
Сатирическая комедия «Последствия феминизма»
Программа: Пионер кино: Алис Ги-Блаше
О чем фильм. «Последствия феминизма» — один из самых известных фильмов первой женщины-режиссера Алис Ги-Блаше. Снятый в 1906 году, он показывает общество, в котором гендерные роли — нестандартные. Мужчины шьют, стирают белье и ухаживают за детьми, в то время как женщины пьют алкоголь, читают газеты и дерутся из-за мужчин. Всего в программе фестиваля 13 фильмов Алис Ги-Блаше, снятых в период между 1898 и 1907 годами.
Драма «Кто является женщиной?»
Программа: FEM* RIOT
О чем фильм. Один из самых ярких фильмов программы FEM* RIOT фокусируется на проблеме гендерной идентичности. В основе сюжета — ситуация в женской раздевалке. Одна из посетительниц просит трансгендерную женщину уйти. После этого начинается дискуссия о том, может ли человек, родившийся мужчиной, быть настоящей женщиной.
Анимационный хоррор «Собаки-призраки»
Программа: Анимационное безумие
О чем фильм. «Собаки-призраки» — одиннадцатиминутный абсурдистский хоррор о собаке, которая попадает в новую семью. Оставшись одна дома, она бродит по пустым комнатам, где встречает призраков других собак, которые были любимцами ее хозяев. Премьера ленты состоялась в 2021 году, на кинофестивале Sundence. Фильм получил хорошие отзывы критиков не только за искусную анимацию, но и за продуманный сюжет.
Драма «Невиданная река»
Программа: Сквозь Вьетнам
О чем фильм. Меконг — одна из крупнейших рек Азии. The Unseen River фокусируется на трех связанных с ней историях: о молодой паре, которая посещает футуристический храм, о двух влюбленных, случайно отыскавших друг друга через 30 лет после разлуки, и о черно-белом щенке. В 2021 году The Unseen River номинировали на Специальный приз жюри за короткометражный фильм на Sundance Film Festival. В прошлом году картина также получила ряд номинаций на Международном кинофестивале в Локарно, Нью-Йоркском кинофестивале и Международном кинофестивале в Чикаго.
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