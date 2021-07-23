133 роки тому на Софійській площі після довгих суперечок встановили памʼятник Богдану Хмельницькому. Ось як змінювалися площа і памʼятник протягом цього часу (багато архівних фото)

Площа Богдана Хмельницького (нині Софійська площа) в Києві, грудень 1953 року. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Софійська площа — одна з найстаріших у Києві. Вона зʼявилася після завершення будівництва Софійського собору, приблизно у 1030-х роках. У XV столітті площа стала однією з центральних у Києві. Тут відбувалися народні збори, молебні, хресні ходи, влаштовувалися ярмарки. У 1648 році на Софійській площі кияни зустрічали козацькі війська Богдана Хмельницького після перемоги над польською шляхтою під Пилявцями.

У 1854—1857 роках велику Софійську площу розділили на дві частини під час будівництва губернського урядового кварталу. Так зʼявилася Михайлівська площа, яка притикалася до Михайлівського Золотоверхого монастиря. А за іншою половиною з 1869 року офіційно закріпили назву — Софіївська площа.

Софійська площа в Києві, 1860-ті роки. Wikimedia

У середині XIX століття серед київської інтелігенції виникла ідея встановити в місті памʼятник Богдану Хмельницькому. Спочатку довго обирали місце, як варіант була Бессарабка, але зрештою зійшлися на Софійській площі. Макет памʼятника замовили скульптору Михайлу Микешину. Але імперські чиновники, які очолили комітет із влаштування памʼятника, переборщили з шовінізмом. У початковому варіанті кінь Богдана Хмельницького скидав зі скелі польського шляхтича, єврея-орендаря та єзуїта.

Початковий макет памʼятника Богдану Хмельницькому, 1870 рік. Wikimedia Фінальна версія памʼятника Богдану Хмельницькому після встановлення в Києві, кінець XIX століття. Wikimedia Commons Початковий макет памʼятника Богдану Хмельницькому, 1870 рік. Фінальна версія памʼятника Богдану Хмельницькому після встановлення в Києві, кінець XIX століття. Wikimedia; Wikimedia Commons

До процесу підключився імператор Олександр II. Він пропонував, щоб Хмельницький в одній руці тримав прапор із двоголовим орлом, а друга рука гетьмана була піднята для присяги російському цареві. Через такі суперечки на найвищому рівні навколо памʼятника місцева влада відмовилася фінансувати його будівництво. Тому гроші на монумент довелося збирати за підпискою — аналог сучасного краудфандингу. А саму композицію скоротили: Хмельницький на коні погрожує булавою в бік Польщі. На постаменті вирішили зробити три написи: у центрі — «Волим под царя восточного, православного», праворуч — «Богдану Хмельницкому — единая неделимая Россия» і ліворуч дати «1654—1888».

Вилитий з бронзи монумент привезли до Києва у 1880 році. Проте грошей на постамент уже не вистачило, тому ще майже вісім років памʼятник зберігався у дворі однієї з адміністративних будівель. Нарешті вдалося домовитися використати для постаменту шматок граніту, який залишився від будівництва Миколаївського ланцюгового мосту. За підтримки меценатів вдалося зібрати гроші на огорожу з ліхтарями навколо монумента. Відкриття памʼятника включили в програму святкування 900-річчя хрещення Русі в липні 1888 року.

Відкриття памʼятника Богдану Хмельницькому на Софійській площі в Києві (малюнок з фото), 23 липня (11 липня за старим стилем) 1888 року. Wikimedia

За однією з легенд, незадовго до відкриття памʼятника стався такий казус. Духовенство обурилося, що кінь Хмельницького дуже неввічливо повернений хвостом до Михайлівського Золотоверхого собору. Тому памʼятник довелося трохи розвернути, і гетьманська булава, яка, за задумом, мала загрожувати Польщі, вже була спрямована кудись у бік Швеції. Та й сам памʼятник вийшов дещо непропорційним через невідповідність висоти постаменту розмірам коня і вершника. Щоб приховати диспропорції, постамент вирішили оповити плющем і диким виноградом.

Памʼятник Богдану Хмельницькому в Києві, кінець XIX століття. Wikimedia Памʼятник Богдану Хмельницькому в Києві з постаментом, оповитим плющем і диким виноградом, кінець XIX століття. Wikimedia Памʼятник Богдану Хмельницькому в Києві, кінець XIX століття. Памʼятник Богдану Хмельницькому в Києві з постаментом, оповитим плющем і диким виноградом, кінець XIX століття. Wikimedia

У 1890-х на Софійській площі встановили фонтан і проклали новий трамвайний маршрут — через Володимирську вулицю до Караваєвської площі (сучасна площа Льва Толстого).

Поштова листівка з видом Софійської площі в Києві, 1900-ті роки. Wikimedia

Аерофотозйомка району Софійської площі в центрі Києва, 1918 рік. 1. Софійський собор. 2. Памʼятник Богдану Хмельницькому. 3. Михайлівський Золотоверхий монастир (зруйнований у 1930-х, відновлений наприкінці 1990-х). 4. Андріївська церква. 5. Десятинна церква (знищена більшовиками у 1928 році). 6. Думська площа (нині Майдан Незалежності). 7. Царська (нині Європейська) площа. 8. Будівля Купецького зібрання (нині Національна філармонія України). Wikimedia

Після розвалу Російської імперії у 1917 році на Софійській площі проходили численні мітинги і демонстрації різних політичних сил і течій. Передусім прихильників української держави. Тут проголошували Універсали Центральної Ради, влаштовували масовий молебень на честь гетьмана Павла Скоропадського. А в 1919 році на Софійській площі відбулася головна подія в українській історії початку ХХ століття — був проголошений Акт соборності Західноукраїнської та Української народної республіки.