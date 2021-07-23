133 года назад на Софийской площади после долгих споров установили памятник Богдану Хмельницкому. Вот как менялись площадь и памятник за это время (много архивных фото)

Площадь Богдана Хмельницкого (сейчас Софийская площадь) в Киеве, декабрь 1953 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Софийская площадь — одна из старейших в Киеве. Она появилась после завершения строительства Софийского собора примерно в 1030-х годах. К XV веку площадь стала одной из центральных в Киеве. Здесь проводились народные собрания, молебны, крестные ходы, устраивались ярмарки. В 1648 году на Софийской площади киевляне встречали казацкие войска Богдана Хмельницкого после победы над польской шляхтой под Пилявцами.

В 1854—1857 годах большую Софийскую площадь разделили на две части во время строительства губернского правительственного квартала. Так появилась Михайловская площадь, которая примыкала к Михайловскому Златоверхому монастырю. А за другой половиной с 1869 года официально закрепили название — Софиевская площадь.

Софийская площадь в Киеве, 1860-е годы. Wikimedia

В середине XIX века среди киевской интеллигенции появилась идея установить в городе памятник Богдану Хмельницкому. Сначала долго выбирали место, среди вариантов была Бессарабка, но в итоге сошлись на Софийской площади. Макет памятника заказали скульптору Михаилу Микешину. Но имперские чиновники, которые возглавили комитет по устройству памятника, переборщили с шовинизмом. В первоначальном варианте конь Богдана Хмельницкого сбрасывал со скалы польского шляхтича, еврея-арендатора и иезуита.

Первоначальный макет памятника Богдану Хмельницкому, 1870 год. Wikimedia Финальная версия памятника Богдану Хмельницкому после установки в Киеве, конец XIX века. Wikimedia Commons Первоначальный макет памятника Богдану Хмельницкому, 1870 год. Финальная версия памятника Богдану Хмельницкому после установки в Киеве, конец XIX века. Wikimedia; Wikimedia Commons

К процессу подключился император Александр II. Он предлагал, чтобы Хмельницкий в одной руке держал знамя с двуглавым орлом, а вторая рука гетмана была поднята для присяги русскому царю. Из-за таких споров на высшем уровне вокруг памятника местная власть отказались финансировать его строительство. Поэтому деньги на монумент пришлось собирать по подписке — аналогу современного краудфандинга. А саму композицию сократили: Хмельницкий на коне грозит булавой в сторону Польши. На постаменте решили сделать три надписи: в центре — «Волим под царя восточного, православного», справа — «Богдану Хмельницкому — единая неделимая Россия» и слева даты «1654—1888».

Отлитый из бронзы монумент привезли в Киев в 1880 году. Однако денег на постамент уже не хватило, поэтому еще почти восемь лет памятник хранился во дворе одного из административных зданий. Наконец удалось договориться использовать для постамента кусок гранита, который остался от строительства Николаевского цепного моста. При поддержке меценатов удалось собрать деньги на ограду с фонарями вокруг монумента. Открытие памятника включили в программу празднования 900-летия крещения Руси в июле 1888 года.

Открытие памятника Богдану Хмельницкому на Софийской площади в Киеве (рисунок с фото), 23 июля (11 июля по старому стилю) 1888 года. Wikimedia

По одной из легенд, незадолго до открытия памятника случился еще один казус. Духовенство возмутилось, что конь Хмельницкого очень невежливо повернут хвостом к Михайловскому Златоверхому собору. Поэтому памятник пришлось немного развернуть — и гетманская булава, которая, по замыслу, должна была угрожать Польше, оказалась направленной куда-то в сторону Швеции. Да и сам памятник вышел несколько непропорциональным из-за несоответствия высоты постамента и размеров лошади и всадника. Чтобы скрыть диспропорции, постамент решили обвить плющом и диким виноградом.

Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве, конец XIX века. Wikimedia Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве с постаментом, обвитым плющом и диким виноградом, конец XIX века. Wikimedia Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве, конец XIX века. Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве с постаментом, обвитым плющом и диким виноградом, конец XIX века. Wikimedia

В 1890-х на Софийской площади установили фонтан и проложили новый трамвайный маршрут — через Владимирскую улицу до Караваевской площади (современная площадь Льва Толстого).

Почтовая открытка с видом Софийской площади в Киеве, 1900-е годы. Wikimedia

Аэрофотосъемка района Софийской площади в центре Киева, 1918 год. 1. Софийский собор. 2. Памятник Богдану Хмельницкому. 3. Михайловский Златоверхий монастырь (разрушен в 1930-е, восстановлен в конце 1990-х). 4. Андреевская церковь. 5. Десятинная церковь (уничтожена большевиками в 1928 году). 6. Думская площадь (сейчас Майдан Незалежности). 7. Царская (сейчас Европейская) площадь. 8. Здание Купеческого собрания (сейчас Национальная филармония Украины). Wikimedia

После развала Российской империи в 1917 году на Софийской площади проходили многочисленные митинги и демонстрации различных политических сил и течений. В первую очередь, сторонников украинского государства. Здесь провозглашали Универсалы Центральной Рады, устраивали массовый молебен в честь гетмана Павла Скоропадского. А в 1919 году на Софийской площади произошло главное событие в украинской истории начала ХХ века — был провозглашен Акт соборности Западноукраинской и Украинской народной республики.