133 года назад на Софийской площади после долгих споров установили памятник Богдану Хмельницкому. Вот как менялись площадь и памятник за это время (много архивных фото)

Софийская площадь — одна из старейших в Киеве. Она появилась после завершения строительства Софийского собора примерно в 1030-х годах. К XV веку площадь стала одной из центральных в Киеве. Здесь проводились народные собрания, молебны, крестные ходы, устраивались ярмарки. В 1648 году на Софийской площади киевляне встречали казацкие войска Богдана Хмельницкого после победы над польской шляхтой под Пилявцами.
В 1854—1857 годах большую Софийскую площадь разделили на две части во время строительства губернского правительственного квартала. Так появилась Михайловская площадь, которая примыкала к Михайловскому Златоверхому монастырю. А за другой половиной с 1869 года официально закрепили название — Софиевская площадь.
В середине XIX века среди киевской интеллигенции появилась идея установить в городе памятник Богдану Хмельницкому. Сначала долго выбирали место, среди вариантов была Бессарабка, но в итоге сошлись на Софийской площади. Макет памятника заказали скульптору Михаилу Микешину. Но имперские чиновники, которые возглавили комитет по устройству памятника, переборщили с шовинизмом. В первоначальном варианте конь Богдана Хмельницкого сбрасывал со скалы польского шляхтича, еврея-арендатора и иезуита.
К процессу подключился император Александр II. Он предлагал, чтобы Хмельницкий в одной руке держал знамя с двуглавым орлом, а вторая рука гетмана была поднята для присяги русскому царю. Из-за таких споров на высшем уровне вокруг памятника местная власть отказались финансировать его строительство. Поэтому деньги на монумент пришлось собирать по подписке — аналогу современного краудфандинга. А саму композицию сократили: Хмельницкий на коне грозит булавой в сторону Польши. На постаменте решили сделать три надписи: в центре — «Волим под царя восточного, православного», справа — «Богдану Хмельницкому — единая неделимая Россия» и слева даты «1654—1888».
Отлитый из бронзы монумент привезли в Киев в 1880 году. Однако денег на постамент уже не хватило, поэтому еще почти восемь лет памятник хранился во дворе одного из административных зданий. Наконец удалось договориться использовать для постамента кусок гранита, который остался от строительства Николаевского цепного моста. При поддержке меценатов удалось собрать деньги на ограду с фонарями вокруг монумента. Открытие памятника включили в программу празднования 900-летия крещения Руси в июле 1888 года.
По одной из легенд, незадолго до открытия памятника случился еще один казус. Духовенство возмутилось, что конь Хмельницкого очень невежливо повернут хвостом к Михайловскому Златоверхому собору. Поэтому памятник пришлось немного развернуть — и гетманская булава, которая, по замыслу, должна была угрожать Польше, оказалась направленной куда-то в сторону Швеции. Да и сам памятник вышел несколько непропорциональным из-за несоответствия высоты постамента и размеров лошади и всадника. Чтобы скрыть диспропорции, постамент решили обвить плющом и диким виноградом.
В 1890-х на Софийской площади установили фонтан и проложили новый трамвайный маршрут — через Владимирскую улицу до Караваевской площади (современная площадь Льва Толстого).
После развала Российской империи в 1917 году на Софийской площади проходили многочисленные митинги и демонстрации различных политических сил и течений. В первую очередь, сторонников украинского государства. Здесь провозглашали Универсалы Центральной Рады, устраивали массовый молебен в честь гетмана Павла Скоропадского. А в 1919 году на Софийской площади произошло главное событие в украинской истории начала ХХ века — был провозглашен Акт соборности Западноукраинской и Украинской народной республики.
Правительство УНР решило убрать памятники российским царям и имперским деятелям. А на монументе Хмельницкому планировали заменить надписи. Но очень скоро стало не до этого. В Киеве часто менялась власть. Только после того как в начале 1920-х в Киеве установился большевистский режим, на памятнике оставили одну надпись, которая сохранилась до нынешнего времени — «Богдан Хмельницкий 1888».
В 1921 году Софиевскую площадь переименовали в площадь Героев Перекопа в честь победы красноармейцев и махновцев над белогвардейскими войсками Врангеля. В 1930-х памятник планировали переместить ближе к Софийскому собору, а то и вовсе уничтожить. Все потому, что столицу советской Украины перенесли из Харькова в Киев и на Софийской и Михайловской площадях планировали строить новый правительственный квартал в стиле «сталинский ампир». Но проект не успели полностью реализовать из-за Второй мировой войны.
После освобождения Киева от немецкой оккупации Софийскую площадь в 1944 году переименовали в площадь Богдана Хмельницкого. А памятник гетману сохранился на своем первоначальном месте и стал одним из самых известных символов Киева.
В середине 1950-х трамвайный маршрут от площади Богдана Хмельницкого сократили до станции «Университет». А в 1959 году трамвайную линию окончательно заменили троллейбусными и автобусными маршрутами.
В 1993 году площади вернули ее историческое название — Софийская. Но с 1990-х годов основные политические события происходили уже на Майдане Незалежности. А Софийская площадь стала центром общественно-значимых собраний. Например, в 2014 году, с началом российской агрессии на Донбассе здесь провожали на фронт добровольцев. А в декабре 2018 года в Софии Киевской состоялся Объединительный собор православных церквей Украины, на котором создали единую поместную церковь и избрали ее предстоятеля. Решения Собора десятки тысяч людей ждали на Софийской площади.
В последние годы на Софийской площади все чаще устраивают концерты, фестивали и ярмарки. Сюда перенесли с Крещатика главную новогоднюю елку страны. А памятник Богдану Хмельницкому снова обнесли оградой с фонарями, как и более ста лет назад.
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