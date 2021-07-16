Від «облич під шоломами, які оскотинилися» до «пишаюся нашим колективом». Так змінювався Арсен Аваков і його риторика на адресу МВС. Вибрані цитати ексміністра

Ратинський В'ячеслав / УНІАН

У 2010 році Арсен Аваков, тоді депутат Харківської облради, почав вести на місцевому телебаченні програму «Акценти». Іноді він запрошував гостей і обговорював з ними життя в Україні, але частіше в «Акцентах» транслювали сюжети про діяльність підтримуваного Аваковим Всеукраїнського обʼєднання «Батьківщина», про проєкти самого Авакова та його монологи про поточні події. Один з таких монологів, записаний в кінці травня 2010 року, був присвячений інциденту в одному з міських парків. Мерія вирішила прорубати в парку просіку і побудувати шосе, частина місцевих жителів вийшли на протест, міліція їх побила. Аваков вирішив звернутися до міліціонерів:

«Дорогі правоохоронці. Ви на службі у народу, у людей. Ви служите тільки їм. Ніхто з вас не має жодного права морального виконувати команди, спрямовані проти людей, яким ви служите. Це принципово важливо. А для тих, хто втратив честь і совість та хто носить погони, я хочу сказати: на те є люди з волею, із позицією, зі статусом і з відповідальністю — зокрема я — які не дадуть ситуації бути безконтрольною. Беззаконня не буде. Я забезпечу тотальний контроль над усім, що відбувається».

Тридцять першого жовтня 2010 року в Україні проходили місцеві вибори. Агітуючи за «Батьківщину», Аваков записав серію відеороликів. Один з них був адресований офіцерам — і там політик, зокрема, сказав:

«Усе наше суспільство треба ґрунтовно змінити. Щоб нарешті в міліціонері люди відчули захисника, а не виконавця чиєїсь волі. [...] Так думаю я і так думають усі люди, які хочуть жити чесно та вільно».

Незабаром після приходу до влади Віктора Януковича активізувався розгляд кримінальних справ проти одного з лідерів опозиції та керівниці «Батьківщини» Юлії Тимошенко. Пʼятого серпня 2011-го її заарештували за звинуваченням у зловживанні владою при підписанні «газових контрактів» з Росією у 2009 році. Судові засідання в Печерському суді супроводжувались акціями протесту. На них був присутній і Арсен Аваков. Про акцію 8 серпня 2011 року він висловився так:

«Більшої гидоти я давно не бачив. Обличчя [«беркутівців»] під шоломами, що оскотинилися, перли на людей, не даючи їм навіть можливості спокійно відійти. Лють і грубість. […] Поліцейська держава».

З початком Євромайдану Аваков, на той час народний депутат, взяв у ньому активну участь. Коли протести перейшли в насильницьку фазу, він нерідко писав про дії «беркутівців». Відеозаписи того, як вони бʼють громадян, Аваков коментував так:

«Це відео ми принесли сьогодні в парламент. [На ньому] кадри, яких у будь-якій країні вистачило б для відставки глави МВС, для покарання озвірілих бійців спецпідрозділів».

Марієнко Андрій / УНІАН

Двадцять сьомого лютого 2014 року Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ України. Він мав змінити правоохоронну систему, яка дискредитувала себе. Для цього розформували спецпідрозділ «Беркут», Державтоінспекцію та низку інших підрозділів. Незабаром усіх співробітників МВС почали переатестовувати. Аваков активно коментував реформу у своєму Facebook, нерідко починаючи пости фразою «Доповідаю народу України». Ось уривок його запису від 14 березня:

«Напівзаходи не допомагають. Розробив принципово нову модель кадрових рішень у системі. [...] Незвично, нетипово — випробування для офіцерів і службовців. Але це частина шляху до повернення довіри до МВС, зокрема через зрозумілі кадрові призначення. Цей шлях треба пройти. [...] Це не буде розтягнута процедура, у країни немає часу для затягувань — починаємо просто сьогодні пізно ввечері».

А ось — із запису від 6 червня, до символічних перших ста днів на посаді.

«Зовсім дістали запитаннями, щоб прокоментував 100 днів перебування на посаді міністра. Досягнення там, прорахунки, плани. [...] Не змогли зрушити по-справжньому реформу в системі МВС. Поточна ситуація у країні задала інші невідкладні імперативи — на якийсь час стійкість і керованість системи стала важливішою за якість. [...] Сподіваюся, що б не було — почнемо перебудову й реформу на марші».

Синиця Олександр / УНІАН

У той час міністр був підкреслено коректним і любʼязним. Коли 26 лютого 2015 року під будівлею Національного банку міліція побила активістів «фінансового майдану» — одразу почалися кадрові рішення і зʼявилися особисті вибачення. І пост у Facebook:

«Насамперед — мої вибачення всій країні за непрофесійну поведінку міліції в ситуації, що виникла, і потворну сцену біля будівлі НБУ. До пікетувальників біля НБУ цієї ночі я підʼїхав і вибачився за те, що сталося, особисто. [...] Мною призначено розслідування події, результати якого будуть оприлюднені публічно не пізніше наступних 48 годин. [...] Керівник Печерського райвідділу Києва звільнений з посади».

У 2014—2015 роках особиста сторінка Арсена Авакова у Facebook активно набирала підписників, досягнувши позначки в 300 тисяч.

До весни 2015-го на адресу керівництва МВС почалися закиди щодо темпів реформ і кадрових рішень. У кінці травня кореспондент видання liga.net запитав у Авакова: «У суспільства накопичилася велика кількість запитань до міліції — занадто дорогу ціну заплачено за можливість змін. Дедалі частіше лунають пропозиції про вашу відставку. Ви самі бачите причини для критики своєї роботи?»

«Звичайно, я бачу достатньо приводів для критики на свою адресу. [...] Очікування такі високі, а реальність падіння настільки глибока, що неминучий процес розчарування», — відповів Аваков.

«Сакал, Чеботар, Єршов. Судячи з того, що ці люди пішли, це були погані кадрові рішення. Ви можете пояснити суспільству, чому дали дорогу цим людям? Їм вдасться відбутися лише відставкою чи все ж їх притягнуть до кримінальної відповідальності?» — продовжив журналіст.

«Ви ставите мені запитання вульгарно, на злобу поточної стрічки новин, що формується порядком денним смажених фактів, засмученого суспільства, яке вимагає сакральних жертв», — відповів міністр.

На ці ж проблеми через пів року звернула увагу журналістка видання «Дзеркало тижня».

«Ви досі не залишили свою посаду лише тому, що ви оптиміст?» — запитала вона Авакова в інтервʼю у грудні 2015-го, через місяць після того як почав діяти новий закон «Про Національну поліцію».

«Мені цікаво сидіти в цьому міністерстві та боротися з негарними сторонами політики лише за умови, що я [...] при цьому можу працювати. Якщо я терплю рік, то маю розуміти, що за цей рік зроблено у плані реформування. Якщо є результат, тоді ще потягну рік, братиму на себе негатив і обмінюватиму на цей результат свої рейтинги й особисте життя», — відповів Аваков.

У вересні 2016 року Арсен Аваков опублікував розлогий пост про реформу поліції. Радикалізму 2014 року вже не залишилося. «Поліцейський, який прийшов із глибин нашого суспільства в поліцію — плоть від плоті нашого суспільства, його відображення, з усіма плюсами та недоліками, — написав він. — Саме тому навіть за жорсткої системи відбору і конкурсів, перш ніж ми досягнемо мети, у нас будуть помилки та складнощі природного відбору. [...] Так, минуть роки до повного вибудовування системи, але правда і в тому, що ви вже зараз відчуваєте багато змін на краще. Чи не так?!»

Незабаром Аваков запропонував законодавчо закріпити принцип «поліцейський від початку правий». Аргументував це так: «Імператив презумпції правоти поліцейського має стати соціальною нормою! Спочатку підкорися поліцейському — потім оскаржуй! Це обмеження громадянських свобод? Ні! Це правило безпеки — через процедуру порядку, що лише на дуже короткий час відстрочує право громадянина на апеляцію щодо дій поліцейського. [...] Іншого шляху побудови ефективної правоохоронної системи немає. МВС пропонуватиме парламентарям імплементувати цю норму в законодавчому полі».

Ідея Авакова викликала такий резонанс, що йому довелося навіть виправдовуватися в телевізійних шоу. Він стверджував: «Нововведення передбачає, що поліцейські діють коректно і виправдано. А законослухняним громадянам нічого боятися — норма може спричинити хіба що секундний дискомфорт».

Гонтар Володимир / УНИАН

На той час Аваков писав у Facebook дедалі рідше. Він менше зосереджувався на системних реформах і більше писав про запуск національної поліції в кожному великому місті, про відкриття кожного сервісного центру МВС. Віддалено стосувалися реформ і роботи на посаді міністра його відмислені записи філософського спрямування. Наприклад, такий від 23 квітня 2017 року:

«Найчастіше людина, роблячи щось правильне, знає напевно: тебе зараз не зрозуміють із цим, не приймуть, проклянуть. [...] І все ж робить. Така Людина!

Іноді думаєш, чому, що штовхає на таке — у цьому жорсткому і мстивому соціумі? Цінності? Дух? Почуття обовʼязку? А може, все-таки гординя?..

На жаль, усі вищі постулати цінностей перебувають все ж по той бік людського розуму. Правий був Ніцше...»

Або пост від 27 лютого 2018 року з підписом «Ніцшеанські роздуми про факти»:

«Ви вдумайтеся, адже правда, якщо без суєти озирнутися навколо — реальності не існує, фактів не існує — є лише їх інтерпретація й подача. Правда чи те, що ми називаємо правдою. [...] Ми живемо в дивному світі дивного часу, не схожому, як нам здається, на всі попередні часи. [...] І справді — світ змінився та продовжує змінюватися на наших очах, і справа не в технологіях як таких — справа в нашій людській реакції на цей новий світ скаженого інформаційного потоку без ліміту і без кордонів соромʼязливої моралі».

24 жовтня 2020 року активісти вивісили на пішохідному мості над вулицею Інститутською в центрі Києва банер із нібито постом Арсена Авакова часів Революції гідності у 2014 році. Так активістка Аліна Бондар закликала міністра піти у відставку. Про записи Авакова стало широко відомо у 2016 році — і відразу ж зʼявилися твердження про хакерську атаку на Facebook міністра: мовляв, сам він такого тексту не писав. Зараз такої публікації в акаунті Авакова немає. twitter.com/Novynarnia

Тим часом запитання до роботи МВС у журналістів і правозахисників тільки накопичувалися. Наприклад, щодо нерозкритих убивств Катерини Гандзюк і Павла Шеремета — у другому випадку вину заарештованих у грудні 2019 року слідство досі не змогло довести. Викликало резонанс убивство поліцейськими пʼятирічного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому і зґвалтування жінки в Кагарлику. Ці злочини були скоєні вже після переатестації поліцейських. Однак, за словами експерта «Реанімаційного пакету реформ» Євгена Крапивіна, під час переатестації звільнили лише сім відсотків поліцейських. І близько половини з них повернулися на свої посади через суд. Так зробили й поліцейські, причетні до убивства Тлявова.

У ніч проти 19 травня цього року в Києві на Подолі поліцейські грубо затримали і кілька годин протримали в наручниках художника і музиканта Дмитра Бугайчука. Стверджували, що знайшли у нього пакунок з марихуаною. Адвокат Бугайчука цей факт заперечує. Двадцять першого травня перед Подільським райуправлінням МВС пройшла акція протесту проти дій правоохоронців і за відставку керівника місцевої поліції Павла Василенка. На відміну від інциденту в лютому 2015 року, коли міліціонери побили протестувальників під Нацбанком, ніякої реакції ні на інцидент, ні на акцію протесту від Авакова не було.

Три місяці тому Аваков згадав події в харківському парку 11-річної давності — протидію будівництву шосе. «Той час минув. Нас тоді дотисли більшою силою влади і тодішньої провладної камарильї», — написав у своєму Facebook міністр. Про правоохоронців, яким Аваков у 2010-му присвятив кілька публікацій та ефірів, у цьому пості немає ані слова.

Гонтар Владимир / УНИАН

Позавчора, у свій останній повний робочий день, Арсен Аваков вручав співробітникам МВС нагороди. Виступаючи перед ними з прощальною промовою, він тільки хвалив колег. «У нас у Міністерстві внутрішніх справ працюють майже 350 тисяч офіцерів і службовців, — сказав він. — Пишаюся нашим колективом, пишаюся нашим професіоналізмом! Бажаю надалі успіхів».

Аваков пішов — прийде новий міністр. Будемо стежити за обома, а ваші донати нам у цьому допоможуть.