У Києві проводять акцію проти «міліцейського сафарі». Учасники вимагають відставки очільника одного з управлінь Нацполіції

У Києві відбувається акція «Зупинимо сафарі міліції на Подолі». Її організували під Подільським управлінням Національної поліції.

Про це повідомляє кореспондент «Бабеля» з місця події.

Причиною акції стали чергові випадки жорстокої поведінки правоохоронців. 15 травня вони провели рейд на вулиці Нижньоюрківській, а 19 травня побили художника Дмитра Богайчука.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Євген Спірін / «Бабель»

У зв’язку з цим активісти вийшли до Подільського управління Нацполіції з вимогою відставки їхнього очільника Павла Василенка. Також учасники закликають правоохоронців припинити незаконні рейди на заклади Подолу та проведення незаконних обшуків.

Лунають і окремі заклики про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та чергову реформу поліції.

Водночас під управлінням поліції відбувається ще одна акція. Низка людей прийшли з плакатами, на яких закликають «закрити наркопритони на Подолі», зокрема заклади Closer, River Port та інші. Вони зазначають, що борються проти поширення наркотиків.